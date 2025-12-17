Как НАБУ вышло на дело Миндича, - ответ Абакумова

"Все началось с информации о наличии коррупционных рисков в контрактах "Энергоатома". В дальнейшем эта информация была дополнена информацией о конкретных закупках при проведении которых могли быть совершены действия направленные на получение неправомерного вознаграждения, а также информацией о лицах, которые такое неправомерное вознаграждение могли получать", - пояснил он.

По словам Абакумова, во время анализа полученной информации в НАБУ пришли к выводу о том, что существует "бэк-офис", который влияет на принятие решений в энергетическом секторе.

"Мы ухватились за эту нить и последовательно разматывали клубок - от отдельных эпизодов до общей картины. В целом это классическая история для антикоррупционного органа: есть сигнал о потенциальном совершении коррупционного преступления - дальше дело за профессиональной работой детективов и аналитиков", - резюмировал он.