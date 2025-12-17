UA

Як НАБУ вийшло на справу Міндіча, – відповідь Абакумова

Ілюстративне фото: Національне антикорупційне бюро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Національне антикорупційне бюро України почало розслідування справи про розкрадання в "Енергоатомі", до яких був причетний Тимур Міндіч, з інформації про те, що в контрактах державного підприємства знайшли корупційні ризики.

Про це розповів керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов в інтерв'ю РБК-Україна.

"Все почалося з інформації про наявність корупційних ризиків у контрактах "Енергоатому". Надалі ця інформація була доповнена інформацією про конкретні закупівлі при проведенні яких могли бути вчинені дії спрямовані на отримання неправомірної винагороди, а також інформацією про осіб, які таку неправомірну винагороду могли отримувати", - пояснив він.

За словами Абакумова, під час аналізу отриманої інформації в НАБУ дійшли до висновку про те, що існує "бек-офіс", який впливає на прийняття рішень в енергетичному секторі.

"Ми вхопилися за цю нитку і послідовно розмотували клубок - від окремих епізодів до загальної картини. В цілому це класична історія для антикорупційного органу: є сигнал про потенційне вчинення корупційного злочину - далі справа за професійною роботою детективів та аналітиків", - резюмував він.

У листопаді 2025 року НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Керівником схеми, за версією детективів, був бізнесмен Тимур Міндіч - колишній діловий партнер президента України Володимира Зеленського.

Міндічу вдалося втекти за кордон, як і керівнику "бек-офісу", Олександру Цукерману. Обидва переховуються в Ізраїлі. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти Міндіча, а також позбавив його та Цукермана українського громадянства. Директор НАБУ Семен Кривонос азначив, що екстрадицію Міндіча з Ізраїлю не виключає.

Раніше РБК-Україна повідомляло, хто саме фігурує в гучній спецоперації "Мідас". Повний перелік осіб можна переглянути у матеріалі видання. Скандал коштував крісел двом міністрам, які були фігурантами скандальних плівок та керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку.

