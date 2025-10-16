Графики не работают. Где и почему нет света в Украине и кого могут отключить после 16:00
Из-за новых российских обстрелов инфраструктуры в Украине снова ввели отключения света. Энергетики объяснили, где действуют ограничения и когда возможна новая нагрузка на сеть.
Где именно ввели отключения и когда могут быть новые - рассказывает РБК-Украина в материале ниже.
Главное:
- Где сейчас действуют аварийные отключения света?
- У кого работают плановые графики отключений?
- Где сегодня могут выключить свет с 16:00?
Где ввели аварийные отключения
Из-за вражеских обстрелов есть обесточенные потребители в нескольких областях. Сложная ситуация в энергосистеме обусловила аварийные отключения света (графики для потребителей не действуют) Киеве, а также в таких областях:
- Киевской,
- Харьковской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Запорожской,
- Кировоградской,
- Днепропетровской,
- Житомирской,
- части Хмельницкой и Черкасской.
Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре, объясняют в "Укрэнерго".
Кому свет выключают по графикам
Сейчас единственной областью, где свет потребителям выключают по плановым графикам, является Черниговщина.
"Черниговоблэнерго" обнародовал график почасовых отключений (ГПВ) на 16 октября.
"Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться", - предупредили в облэнерго.
Проверить информацию об очередях отключений ГПВ в Черниговской области и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
- на сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
- в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
- в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Где свет могут выключить с 16:00 и до конца суток
Между тем потребление электроэнергии в стране остается стабильно высоким.
"По состоянию на 7:30, оно было на том же уровне, что и в это же время предыдущего дня - в среду. Причина - содержание облачной и холодной погоды в большинстве регионов Украины", - объясняют в "Укрэнерго".
Кроме того, вчера, 15 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был таким же, как и максимум предыдущего дня - во вторник, 14-го.
Также с 16:00 и до конца суток во всех регионах Украины - вероятное введение графиков ограничения мощности (объемом двух очередей). Но это касается промышленности, а не бытовых потребителей.
В то же время необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется в течение всех суток. Поэтому украинцев призывают: не включайте сегодня несколько мощных электроприборов одновременно.
Обстрелы энергетики
Напомним, что этой ночью российские войска нанесли очередной комбинированный удар по энергетике, применив 320 дронов и 37 ракет, большинство из которых - баллистика.
Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской областей.
В частности из-за удара РФ по Нежинскому району Черниговской области оказались обесточенными 607 потребителей.
Как отметил президент Украины, этой осенью каждые сутки россияне используют для ударов по украинской энергетической инфраструктуре.
Более того, враг атакует и газодобычу Украины. В связи с чем украинцев призывают к экономной экономии не только электроэнергии, но и газа.
О том, как Россия изменила тактику атак по энергетическим целям в Украине - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались данные ДТЭК, YASNO, "Укрэнерго", Минэнерго и облэнерго.