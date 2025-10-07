ua en ru
Графики отключений света не совпадают с объявленными? Украинцам объяснили, что происходит

Вторник 07 октября 2025 12:30
UA EN RU
Графики отключений света не совпадают с объявленными? Украинцам объяснили, что происходит В некоторых случаях свет в домах украинцев может исчезать не по графику (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Страна-агрессор продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, при этом графики отключений света могут не совпадать с объявленными. Между тем специалисты призывают украинцев придерживаться информационной тишины.

Подробнее о том, почему именно графики отключений не всегда совпадают с объявленными, свет может исчезать после того, как уже появился, а также зачем необходимо соблюдать информационную тишину, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Почему графики отключений не совпадают с объявленными

Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский напомнил, что враг наносит удары по энергетической инфраструктуре страны, поэтому обесточенными остаются многие районы и города в центральных и западных регионах.

Согласно его информации, частично обесточены, в частности, Харьковская, Сумская, Херсонская и Запорожская области.

"Графики отключений света... Применяются алгоритмы, которые были заранее спланированы для всех сил и средств, которые привлекаются к ликвидации чрезвычайных ситуаций", - поделился чиновник в своем Facebook.

Он объяснил: чтобы не допустить полного обесточивания города, "энергетики восстанавливают и маневрируют электричеством в сетях", чтобы в первую очередь обеспечить критическую инфраструктуру и жилые дома.

"Из-за этих переключений иногда возникают аварии, поэтому графики отключений не всегда совпадают с объявленными", - признал Брижинский.

В то же время он отметил, что "несмотря на атаки, все объекты критической инфраструктуры были защищены, поэтому врагу не удается одновременно погрузить весь город в полную темноту".

"Черниговводоканал" обеспечивает подачу воды и работу канализации, хотя из-за перепадов электропитания иногда случаются аварии. В городе продолжают работать кафе, магазины, аптеки, больницы и мобильная связь", - рассказал глава городской военной администрации.

Графики отключений света не совпадают с объявленными? Украинцам объяснили, что происходитПубликация Брижинского (скриншот: facebook.com/dmytrobryzhynskyi)

Почему свет может исчезнуть после того, как уже появился

Согласно информации акционерного общества, занимающегося распределением электроэнергии в Сумской области, во время оперативных переключений возможны повторные отключения электроэнергии - даже у тех потребителей, у кого электроснабжение уже было восстановлено.

"Это связано с перезаживлением по альтернативным линиям и применением временных схем питания", - объяснили в пресс-службе АО "Сумыоблэнерго" в Facebook.

Отмечается, что такие меры - необходимы для обеспечения максимального количества потребителей электроэнергией в условиях поврежденной инфраструктуры.

Почему необходимо соблюдать информационную тишину

В "Сумыоблэнерго" отметили также, что украинцам необходимо придерживаться информационной тишины.

"Если у вас появился свет, не публикуйте информацию об этом в социальных сетях с указанием населенных пунктов или адресов", - объяснили гражданам.

Это связано с тем, что враг может:

  • отслеживать такие сообщения;
  • повторно атаковать энергообъекты в тех общинах.

Графики отключений света не совпадают с объявленными? Украинцам объяснили, что происходитОбъяснение АО "Сумыоблэнерго" (скриншот: facebook.com/sumyoblenergo)

В АО "Сумыоблэнерго" сообщили также, что работы по восстановлению электроснабжения там, где его нет, продолжаются круглосуточно.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее обеспечить людей светом и теплом", - добавили в компании.

Уточняется, что по результатам недавнего совещания с участием представителей Министерства энергетики, были рассмотрены дополнительные шаги и новые технические решения для запитки потребителей.

"Из соображений безопасности мы не можем раскрывать детали, однако уверяем: работа продолжается фактически 24/7", - подчеркнули в акционерном обществе.

Отмечается, что публично сообщать о восстановлении распределения электроэнергии по количеству потребителей также нельзя (ведь враг может воспользоваться этими данными и повторно ударить по энергообъектам).

Графики отключений света не совпадают с объявленными? Украинцам объяснили, что происходитПубликация АО "Сумыоблэнерго" (скриншот: facebook.com/sumyoblenergo)

Напомним, ранее мы рассказывали, что за неделю ДТЭК вернул свет 221 тысяче семей после обстрелов.

Кроме того, ДТЭК вернул свет 160 тысячам семей в Одесской области после стихийного бедствия.

Читайте также, почему Россия столкнулась с дефицитом электроэнергии.

Черниговская область Сумская область Электроэнергия Атака дронов Отключения света Ракетная атака
