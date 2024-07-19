Как украинцам не потерять связь, когда нет света: советы операторов

Отключение света влияет на работу всех базовых станций связи в Украине. Без электроэнергии инфраструктура операторов зависит от батарей и генераторов, нуждающихся в постоянной подзарядке и заправке. Однако связь может исчезать не только из-за отсутствия питания, но и на фоне увеличения нагрузки на сети.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света".

Как оставаться на связи во время отключений

По словам директора директората электронных коммуникаций и радиочастотного спектра Министерства цифровой трансформации Украины Станислава Прибитько, если у человека пропала мобильная связь, но есть острая необходимость позвонить, можно воспользоваться национальным роумингом.

Его запустили еще с первых блэкаутов: если плохая связь у одного оператора, можно переключиться на второго или третьего. Дополнительно что-то платить за это или менять номер - не нужно.

"Помните, что связь во время обесточений очень нестабильна из-за увеличенной нагрузки. Лучше общаться с помощью телефонных звонков, SMS и текстовых сообщений в мессенджерах", - отметил эксперт.

В "Киевстаре" объяснили, что для использования национального роуминга необходимо в настройках мобильного телефона выбрать автоматический выбор сети.

"А если смартфон не регистрируется в сетях других операторов, то выбрать вручную другую доступную мобильную сеть", - уточнили представители оператора.

В Vodafone рекомендуют обеспечить несколько каналов связи.

К примеру, обратить внимание на энергоэффективный фиксированный интернет, который работает даже при отключении света.

Для этого нужно только питать роутер и само устройство, ведь как раз отсутствие домашнего интернета во время отключений увеличивает нагрузку на мобильную сеть.

"Владельцам современных смартфонов при наличии работающего Wi-Fi можем посоветовать пользоваться звонками по VoWiFi (Voice over Wi-Fi). Эта технология может быть актуальна для абонентов, которые находятся в помещении с оборудованным Wi-Fi, но без мобильного покрытия. Части абонентов эта услуга уже подключена", - добавили в lifecell.

Кроме того, в Минцифры советуют уточнить у домашнего интернет-провайдера, использует ли он (или может ли подключить интернет) по технологиям, работающим при обесточивании. Ведь провайдеры могут снабжать людей интернетом от 4 до 72 часов.

Одна из самых эффективных технологий, которая может обеспечить интернетом до 72 часов при отключении электроэнергии - это xPON.

Перед выбором технологии пользователям советуют определиться - на какое время во время обесточений потребуется интернет.

Если провайдер не использует эту или другие технологии, найти другого провайдера можно на карте интернета во время обесточений от ЛУН Місто или даже спросить у соседей.

После подключения энергоэффективной технологии потребуется купить павербанк для Wi-Fi роутера и еще одного устройства, соединяющего роутер с сетью провайдера - ONU.

В заключение, для того, чтобы быть всегда на связи, можно заранее загрузить карту пунктов несокрушимости в "Дії". Там есть возможность и зарядить гаджеты, и подключиться к интернету.

Как пользоваться связью бережно

В целом украинцам советуют пользоваться связью бережно. Это поможет находиться на связи всем абонентам.

Так, например, можно:

выключать автозагрузку медиа в мессенджерах

не использовать видео хостинги (YouTube, Netflix)

воздержаться от использования сервисов с тяжелым контентом, которые генерируют увеличенный трафик (такие, как TikTok)

Тем, кто не может не смотреть YouTube, можно оформить подписку, позволяющую загрузить нужное видео заранее и просматривать его позже в режиме офлайн.

"Это действительно может спасти чью-то жизнь. Возможно, если вы откажетесь от просмотра TikTok во время блекаута, ваши соседи смогут вызвать скорую в случае критической ситуации. Если просмотр критически нужен, то стоит установить более низкое качество видео", - подытожила начальница отдела связей с общественностью компании Vodafone Виктория Рубан.