В Чернигове обратились к жителям из-за возможных длительных отключений света: что надо сделать

Вторник 07 октября 2025 13:32
UA EN RU
В Чернигове обратились к жителям из-за возможных длительных отключений света: что надо сделать Жителей Чернигова предупредили о возможных длительных отключениях света (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В связи с усилением ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры, которые имеют целью оставить население без электроснабжения, городская власть Чернигова обратилась к жителям многоквартирных домов с важной просьбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета.

О чем именно просят жителей Чернигова

Учитывая возможные длительные отключения электроэнергии, жителей многоквартирных домов Чернигова просят подготовить к использованию генераторы, полученные раньше от ЖЭКов.

"Уважаемые жильцы! Проверьте готовность генераторов, переданных вашим домам", - подчеркнули в Черниговском городском совете.

Отмечается, что это - важно, ведь "восстановительные работы после повреждений могут длиться не одни сутки".

О каких генераторах в Чернигове идет речь

Украинцам напомнили, что в течение 2022 года за счет бюджета Черниговской городской территориальной общины было закуплено и передано старшим многоквартирных домов сотни генераторов.

Их назначение - обеспечить возможность жителям в случае длительных отключений электроэнергии:

  • заряжать мобильные телефоны;
  • заряжать другие малогабаритные устройства во дворах своих домов.

Уточняется, что генераторы были переданы под ответственность старших домов. Поэтому именно они в случае необходимости осуществляют их обслуживание и включение.

В Чернигове обратились к жителям из-за возможных длительных отключений света: что надо сделатьГенераторы для жителей Чернигова (фото: chernigiv-rada.gov.ua)

Сколько генераторов распределили между домами

Отмечается, что опыт 2022 года продемонстрировал: среди самых критических проблем для населения было отсутствие электроснабжения, вызванное разрушением энергетической инфраструктуры в результате обстрелов российских войск.

"Учитывая этот опыт, город обеспечил жилой фонд генераторами, чтобы в случае чрезвычайных ситуаций жители могли удовлетворять базовые бытовые потребности - заряжать телефоны, подогревать воду и поддерживать связь", - напомнили гражданам.

В целом, по заявлениям жителей, почти 750 генераторов были распределены между домами, которые обслуживают коммунальные ЖЭКи, частные управляющие и ОСМД:

  • 168 генераторов - для домов, которые обслуживает КП "ЖЭК-10";
  • 138 генераторов - для домов КП "Деснянское";
  • 237 генераторов - для домов КП "Новозаводское" (включая переданные ОСМД);
  • 104 генератора - для домов КП "ЖЭК-13";
  • 110 генераторов - для домов объединений жилищно-строительных кооперативов.

Напомним, страна-агрессор продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, поэтому обесточенными остаются многие районы и города в центральных и западных регионах.

Ранее мы рассказывали, почему графики отключений электроэнергии в некоторых локациях не всегда совпадают с объявленными, свет может исчезать после того, как уже появился, а также зачем необходимо соблюдать информационную тишину.

Между тем президент Владимир Зеленский заявил, что массированные российские удары свидетельствуют о том, что и в этом году Москва готовит для Украины блэкаут.

Читайте также, почему Россия столкнулась с дефицитом электроэнергии.

