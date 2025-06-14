Израиль завоевал воздушное превосходство от западного Ирана до Тегерана: о чем речь
Израиль установил воздушное превосходство над значительной территорией Ирана. Данная операция стала самой глубокой атакой на иранскую территорию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Эффи Дефрин рассказал, что более 70 истребителей ВВС Израиля приняли участие в ночной операции в Тегеране с целью достижения свободы действий в воздушном пространстве над иранской столицей.
Он говорит, что было атаковано около 40 объектов, включая системы противовоздушной обороны и связанные с ними объекты.
По словам Дефрина, истребители и беспилотники ВВС Израиля пролетали над Тегераном в течение около двух с половиной часов во время операции.
"Десятки самолетов свободно летают над Тегераном благодаря первому удару, который устранил угрозу иранских систем противовоздушной обороны", - говорит он.
Дефрин также отметил, что это самая глубокая территория Ирана, на которой до сих пор действовали ВВС Израиля.
"Тегеран больше не является недосягаемым; столица подвергается израильским ударам", - добавляет он.
Фото: цели Израиля в Иране (скрин видео)
В целом, по данным ЦАХАЛ, Израиль установил воздушное преимущество от западного Ирана до Тегерана.
Израиль атаковал Иран
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана. Власти Тегерана сразу заговорили об ответе.
Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что приказ об уничтожении иранской ядерной программы был отдан еще в ноябре 2024 года, однако из-за политических обстоятельств операция была отложена до сегодняшнего дня.
Как оказалось, данный удар Израиля по Ирану готовился восемь месяцев.
Цель операции Израиля - нанести удар по ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана.
Узнать подробнее о ночной атаке Израиля на Иран, можно в материале РБК-Украина.
Иран нанес удары по Израилю
А уже вечером 13 июня войска Ирана в свою очередь выпустили ракеты в сторону Израиля. Через некоторое время стало известно, что в результате ракетного обстрела Ираном в районе Тель-Авива зафиксировано по меньшей мере семь мест ударов.
Израильские медики сообщили о первых раненых.
Подробнее о ситуации по состоянию на сейчас, можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что министр обороны Израиля Израиль Кац анонсировал ответ на удары Ирана, которые "станут для них невыносимыми". А Нетаньяху тем временем подчеркнул, что "это еще не все".
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