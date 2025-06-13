Дал приказ еще в ноябре. Нетаньяху лично выбрал сроки удара по Ирану

Решение об ударе по ядерной программе Ирана было принято еще осенью прошлого года. Однако в связи с политическими обстоятельствами возникла некоторая задержка в осуществлении операции.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Нетаньяху заявил, что приказ об уничтожении иранской ядерной программы он издал еще в ноябре 2024 года

"Приказ поступил вскоре после убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы", - заявил премьер.

Он добавил, что для него было очевидно, что Иран начнет спешить с изготовлением бомбы, как только его союзники будут разгромлены Израилем.

Премьер пояснил, что Израиль еще раньше обнаружил конкретные шаги, которые Иран делал в направлении создания оружия, кроме простого обогащения урана.

Задержка операции

Нетаньяху рассказал, что назначил дату на конец апреля 2025 года. Однако, не вдаваясь в подробности, он указал на "различные причины", по которым это не удалось сделать тогда.

Одной из очень насущных причин, по данным издания, могло быть объявление президента США Дональда Трампа в апреле о том, что он будет вести прямые переговоры с Ираном по его ядерной программе.

Нетаньяху объяснил, что на замену конечной дате было назначено на сегодняшнее утро.

Он также отметил, что после израильских ударов по иранской программе баллистических ракет в прошлом году Тегеран начал программу создания 300 баллистических ракет в месяц.

"Мы решили, что не можем больше ждать. Мы на грани", - отметил премьер.

Кроме того, Нетаньяху рассказал, что хотел нанести удар еще в 2011-2012 годах, но не смог заручиться достаточной поддержкой. Стоит отметить, что другие представители сил безопасности в то время отрицают эту версию.