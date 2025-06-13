Дал приказ еще в ноябре. Нетаньяху лично выбрал сроки удара по Ирану
Решение об ударе по ядерной программе Ирана было принято еще осенью прошлого года. Однако в связи с политическими обстоятельствами возникла некоторая задержка в осуществлении операции.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Нетаньяху заявил, что приказ об уничтожении иранской ядерной программы он издал еще в ноябре 2024 года
"Приказ поступил вскоре после убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы", - заявил премьер.
Он добавил, что для него было очевидно, что Иран начнет спешить с изготовлением бомбы, как только его союзники будут разгромлены Израилем.
Премьер пояснил, что Израиль еще раньше обнаружил конкретные шаги, которые Иран делал в направлении создания оружия, кроме простого обогащения урана.
Задержка операции
Нетаньяху рассказал, что назначил дату на конец апреля 2025 года. Однако, не вдаваясь в подробности, он указал на "различные причины", по которым это не удалось сделать тогда.
Одной из очень насущных причин, по данным издания, могло быть объявление президента США Дональда Трампа в апреле о том, что он будет вести прямые переговоры с Ираном по его ядерной программе.
Нетаньяху объяснил, что на замену конечной дате было назначено на сегодняшнее утро.
Он также отметил, что после израильских ударов по иранской программе баллистических ракет в прошлом году Тегеран начал программу создания 300 баллистических ракет в месяц.
"Мы решили, что не можем больше ждать. Мы на грани", - отметил премьер.
Кроме того, Нетаньяху рассказал, что хотел нанести удар еще в 2011-2012 годах, но не смог заручиться достаточной поддержкой. Стоит отметить, что другие представители сил безопасности в то время отрицают эту версию.
Израиль атаковал Иран
Напомним, что этой ночью израильская авиация в рамках операции "Львиный народ" нанесла удары по иранским военным и ядерным объектам. Среди пораженных целей - ключевой центр по обогащению урана в районе Натанза.
Ранее уже сообщалось, что удар Израиля по Ирану готовился восемь месяцев.
Израильские военные также рассказали, что получили большое количество развединформации, которая, по их словам, подтверждает существование четкого плана Ирана по уничтожению Израиля.
Между тем в медиа появляются сообщения, что Тегеран готовит "жесткий ответ" на действия Израиля.
Детали ночной атаки - в материале РБК-Украина.
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