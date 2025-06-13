"Это еще не все": Нетаньяху с угрозами обратился к иранскому режиму
После серии ударов по Ирану режим в Тегеране стал "как никогда слабым". Более того, Израиль готовит для них "продолжение".
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Премьер-министр Израиля обратился непосредственно к иранскому народу, призвав гражданское население "встать и выразить свое мнение", заявив, что Израиль борется не против них, а против иранского правительства.
"Впереди еще больше. Режим не знает, что его ждет. Он никогда не был слабее", - сказал Нетаньяху.
По словам Нетаньяху, за последние сутки Израиль уничтожил:
- важнейший объект обогащения урана в Иране,
- "значительную часть" арсенала баллистических ракет,
- высших военных командиров,
- ведущих ученых-ядерщиков.
Израиль атаковал Иран
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана. Власти Тегерана сразу заговорили об ответе.
Между тем премьер-министр Израиля рассказал, что приказ об уничтожении иранской ядерной программы был отдан еще в ноябре 2024 года, однако из-за политических обстоятельств операция была отложена до сегодняшнего дня.
Как оказалось, данный удар Израиля по Ирану готовился восемь месяцев.
Цель операции Израиля - нанести удар по ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана.
Узнать подробнее о ночной атаке Израиля на Иран, можно в материале РБК-Украина.
Иран нанес удары по Израилю
К вечеру 13 июня войска Ирана в свою очередь выпустили ракеты в сторону Израиля. Через некоторое время стало известно, что в результате ракетного обстрела Ираном в районе Тель-Авива зафиксировано по меньшей мере семь мест ударов.
Израильские медики сообщили о первых раненых.
Подробнее о ситуации по состоянию на сейчас, можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что министр обороны Израиля Израиль Кац анонсировал ответ на удары Ирана, которые "станут для них невыносимыми".
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