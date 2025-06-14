Ізраїль завоював повітряну перевагу від західного Ірану до Тегерана: про що мова
Ізраїль встановив повітряну перевагу над значною територією Ірану. Дана операція стала найглибшою атакою на іранську територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Речник ЦАХАЛу бригадний генерал Еффі Дефрін розповів, що понад 70 винищувачів ВПС Ізраїлю взяли участь у нічній операції в Тегерані з метою досягнення свободи дій у повітряному просторі над іранською столицею.
Він каже, що було атаковано близько 40 об'єктів, включаючи системи протиповітряної оборони та пов'язані з ними об'єкти.
За словами Дефріна, винищувачі та безпілотники ВПС Ізраїлю пролітали над Тегераном протягом близько двох з половиною годин під час операції.
"Десятки літаків вільно літають над Тегераном завдяки першому удару, який усунув загрозу іранських систем протиповітряної оборони", - каже він.
Дефрін також зазначив, що це найглибша територія Ірану, на якій досі діяли ВПС Ізраїлю.
"Тегеран більше не є недосяжним; столиця наражається на ізраїльські удари", - додає він.
Фото: цілі Ізраїлю в Ірані (скрін відео)
Загалом, за даними ЦАХАЛ, Ізраїль встановив повітряну перевагу від західного Ірану до Тегерана.
Ізраїль атакував Іран
Нагадаємо, що в ніч на 13 червня Ізраїль завдав ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану. Влада Тегерану відразу заговорила про відповідь.
Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розповів, що наказ про знищення іранської ядерної програми був відданий ще в листопаді 2024 року, проте через політичні обставини операція була відкладена до сьогоднішнього дня.
Як виявилось, даний удар Ізраїлю по Ірану готувався вісім місяців.
Мета операції Ізраїлю - завдати удару по ядерній інфраструктурі, заводам з виробництва балістичних ракет та військовому потенціалу Ірану.
Дізнатись детальніше про нічну атаку Ізраїля на Іран, можна у матеріалі РБК-Україна.
Іран завдав ударів по Ізраїлю
А вже надвечір 13 червня війська Ірану своєю чергою випустили ракети в бік Ізраїлю. За деякий час стало відомо, що унаслідок ракетного обстрілу Іраном у районі Тель-Авіва зафіксовано щонайменше сім місць ударів.
Ізраїльські медики повідомили про перших поранених.
Детальніше про ситуацію станом на зараз, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац анонсував відповідь на удари Ірану, які "стануть для них нестерпними". А Нетаньяху тим часом наголосив, що "це ще не все".
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