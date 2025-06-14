Ізраїль завоював повітряну перевагу від західного Ірану до Тегерана: про що мова

Ізраїль встановив повітряну перевагу над значною територією Ірану. Дана операція стала найглибшою атакою на іранську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Речник ЦАХАЛу бригадний генерал Еффі Дефрін розповів, що понад 70 винищувачів ВПС Ізраїлю взяли участь у нічній операції в Тегерані з метою досягнення свободи дій у повітряному просторі над іранською столицею.

Він каже, що було атаковано близько 40 об'єктів, включаючи системи протиповітряної оборони та пов'язані з ними об'єкти.

За словами Дефріна, винищувачі та безпілотники ВПС Ізраїлю пролітали над Тегераном протягом близько двох з половиною годин під час операції.

"Десятки літаків вільно літають над Тегераном завдяки першому удару, який усунув загрозу іранських систем протиповітряної оборони", - каже він.

Дефрін також зазначив, що це найглибша територія Ірану, на якій досі діяли ВПС Ізраїлю.

"Тегеран більше не є недосяжним; столиця наражається на ізраїльські удари", - додає він.

Фото: цілі Ізраїлю в Ірані (скрін відео)

Загалом, за даними ЦАХАЛ, Ізраїль встановив повітряну перевагу від західного Ірану до Тегерана.