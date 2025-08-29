Израиль готовится к штурму Газы: город объявили "опасной зоной боевых действий"

Захват города Газа

20 августа министр обороны Израиля Исраэль Кац одобрил план по захвату города Газа. Операция получила название "Колесница Гидеона II".

По данным ЦАХАЛ пять дивизий армии обороны Израиля, состоящие из десятков тысяч военнослужащих, примут участие в запланированном военном наступлении против ХАМАС в городе Газа.

В этот же день сообщалось, что армия обороны Израиля начала наступление на город Газа в одноименном секторе. По информации СМИ, окрестности города уже были взяты под контроль израильскими военнослужащими.

22 августа премьер-министр Беньямин Нетаньяху одобрил планы Армии обороны Израиля по захвату города Газа и перезапуск переговоров с группировкой ХАМАС.

Напомним, президент США Дональд Трамп на днях призвал Израиль завершить войну как можно скорее, но при этом, видимо, поддерживает операцию ЦАХАЛ в анклаве.

