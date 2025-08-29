Ізраїль готується до штурму Гази: місто оголосили "небезпечною зоною бойових дій"

Захоплення міста Газа

20 серпня міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац схвалив план з захоплення міста Газа. Операція отримала назву "Колісниця Гідеона II".

За даними ЦАХАЛ п'ять дивізій армії оборони Ізраїлю, що складаються з десятків тисяч військовослужбовців, візьмуть участь у запланованому військовому наступі проти ХАМАС у місті Газа.

У цей же день повідомлялось, що армія оборони Ізраїлю почала наступ на місто Газа в однойменному секторі. По інформації ЗМІ, околиці міста вже були взяті під контроль ізраїльськими військовослужбовцями.

22 серпня прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу схвалив плани Армії оборони Ізраїлю щодо захоплення міста Газа та перезапуск переговорів з угрупованням ХАМАС.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп днями закликав Ізраїль завершити війну якомога швидше, але при цьому, мабуть, підтримує операцію ЦАХАЛ в анклаві.

Детально, чому Ізраїль вирішив наступати і чому про це заговорили тільки зараз - читайте в матеріалі РБК-Україна.