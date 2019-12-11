Підсумки саміту та нові ціни на газ: новини за 10 грудня

У Раді зареєстрували зміни до закону про особливий статус Донбасу, палата представників США висунула звинувачення Трампу, "Нафтогаз" різко знизив ціни на газ для населення. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 10 грудня, - в матеріалі РБК-Україна

Раді пропонують внести зміни до закону про особливий статус Донбасу

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та його заступник Олександр Корнієнко зареєстрували в парламенті зміни в закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Законопроект зареєстрований під номером 2569.

Зокрема, пропонується внесення змін до статті 1 закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Тексту проекту на сайті Верховної ради ще немає, але мова може йти про продовження закону про особливий статус ОРДЛО, про що йшлося на саміті лідерів "нормандської четвірки".

Путін виключив передачу контролю над кордоном до амністії на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін виключає передачу Україні контролю над кордоном до амністії на окупованому Донбасі. Про це він заявив на засіданні Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини, передають російські ЗМІ.

Зокрема, Путін заявив, що на нормандській зустрічі обговорював з президентом України Володимиром Зеленським можливе кримінальне переслідування бойовиків на Донбасі. Він також звернув увагу, що Україна не ввела в дію закон про амністію.

По дорозі в Антарктиду розбився чилійський військовий літак з 38 людьми

Літак чилійських військово-повітряних сил, який зник з екранів радарів по дорозі в Антарктиду, розбився. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ВПС країни в Twitter.

На борту літака були 38 осіб: 17 членів екіпажу і 21 пасажир. Розбився борт - військово-транспортний Lockheed C-130 Hercule.

Палата представників США висунула звинувачення Трампу

Демократи Палати представників Конгресу США висунули два звинувачення у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN. Як повідомив голова судового комітету Палати представників Джеррі Надлер, Трампу висунуті два обвинувачення - у перешкоджанні діяльності Конгресу і зловживанні владою.

Очікується, що демократи проголосують за винесення офіційного звинувачення Трампу до 12 грудня. Після схвалення Конгресом, питання про імпічмент буде направлений на розгляд Сенату.

Помер колишній мер Москви Лужков

В одній з клінік Мюнхена (Німеччина) помер колишній мер Москви Юрій Лужков. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ. Російські ЗМІ пишуть, що колишній московський мер помер в одній з клінік німецького міста Мюнхен, де йому проводили операцію на серці.

Лужков займав пост мера Москви протягом 18 років до 2010 року, коли його звільнили указом тодішнього президента Росії Дмитра Медведєва з формулюванням "за втрату довіри".

"Нафтогаз" різко знизив ціни на газ для населення

НАК "Нафтогаз України" знизила ціни на природний газ у грудні 2019 року для потреб населення та інших споживачів, що отримують газ на регульованих умовах (ПСО). Газ подешевшав через укріплення гривні і падіння імпортних цін.

За даними прес-служби, в порівнянні з листопадом ціна знижена на 12,7% до 4277 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування) або 5132 грн з ПДВ.

Директору згорілого коледжу в Одесі повідомили про підозру

Директор одеського коледжу, де в результаті пожежі загинуло як мінімум 12 осіб, повідомили про підозру. Про це заявив начальник Національної поліції в Одеській області Олег Бех, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Беха, директор коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі у понеділок, 9 грудня, повідомили про підозру у службовій недбалості та порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

Померла солістка культової групи Roxette: названа причина смерті

Померла Марі Фредрікссон з групи Roxette. Серце всесвітньо відомої співачки і вокалістки легендарної шведської групи зупинилося 9 грудня.

Солістка культової поп-рок групи Roxettee Марі Фредрікссон померла у віці 61 року. Шведська співачка і легенда поп-року померла від тривалої хвороби - зірка тривалий час страждала від раку мозку. https://www.rbc.ua/ukr/styler/umerla-solistka-kultovoy-gruppy-roxette-nazvana-1575980290.html

У Києві відремонтують Центральний ж/д вокзал: як він буде виглядати (фото)

Центральний залізничний вокзал у Києві відремонтують, і виглядати він буде зовсім по-іншому. Там не буде стихійної торгівлі і неправильно припаркованих автомобілів. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Укрзалізниці Євген Кравцов.

За словами голови УЗ, найближчим часом на Prozorro виберуть партнера, який візьме в оренду понад 10 тисяч квадратних метрів торгових площ центрального залізничного вокзалу Києва.

Оприлюднено список найбільш популярних запитів українців в 2019 році

Компанія Google підбила підсумки року та опублікувала список найбільш популярних запитів українців за 2019 рік. Як виявилося, найпопулярнішим запитом в наших людей був "Гра престолів 8 сезон" – фінальний сезон культового серіалу.

Також лідирували "Зеленський" і "Юлія Началова". Українських користувачів дуже хвилювали результати виборів в Україні і дебати кандидатів у президенти, новини про Анастасії Заворотнюк, серіал "Чорнобиль" та конкурс "Євробачення 2019".