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"Нафтогаз" різко знизив ціни на газ для населення

Новини » Економіка     10.12.2019 - 12:57
"Нафтогаз" різко знизив ціни на газ для населення
Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Газ подешевшав через укріплення гривні і падіння імпортних цін

НАК "Нафтогаз України" знизила ціни на природний газ у грудні 2019 року для потреб населення та інших споживачів, що отримують газ на регульованих умовах (ПСО). Про це повідомляє прес-служба НАК.

За даними прес-служби, в порівнянні з листопадом ціна знижена на 12,7% до 4277 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування) або 5132 грн з ПДВ.

Таким чином, "Нафтогаз" встановив ціну на газ для населення на рівні ціни імпортного газу в листопаді, як це передбачено постановою Кабміну.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 5 червня прийняв постанову №485, яка вводить нову формулу для розрахунку ціни газу для населення. Ціною газу за ПСО повинна бути найнижча ціна серед чотирьох показників: ціни для комерційних споживачів за минулий місяць, середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозваженої ціни на Українській енергетичній біржі і ціни за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року.

Нагадаємо, уряд зафіксував ціну на газ для населення з 1 січня до 1 травня 2020 року за допомогою так званої "страховий ціни" на рівні 6,96 тис. грн за тисячу кубометрів з ПДВ (без тарифів на транспортування). При цьому ціни на газ для населення знову будуть ринковими з 1 травня 2020 року.

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