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Раді пропонують внести зміни до закону про особливий статус Донбасу

Новини » Політика     10.12.2019 - 20:10
Раді пропонують внести зміни до закону про особливий статус Донбасу
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Мова йде про особливості місцевого самоврядування окупованих районів Донбасу

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та його заступник Олександр Корнієнко зареєстрували в парламенті зміни в закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Законопроект зареєстрований під номером 2569.

Зокрема, пропонується внесення змін до статті 1 закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Тексту проекту на сайті Верховної ради ще немає, але мова може йти про продовження закону про особливий статус ОРДЛО, про що йшлося на саміті лідерів "нормандської четвірки".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками нормандської зустрічі заявив, що закон про особливий статус ОРДЛО буде продовжений на один рік.

"Будемо його продовжувати. Це тимчасовий закон. Нам легше зараз продовжити цей законопроект. А потім пізніше внести формулу Штайнмайера, побачивши кроки, ми наближаємося до деескалації", - заявив він.

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, у Парижі відбулася зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Лідери України, Німеччини, Франції та Росії вперше за останні три роки зібралися за столом переговорів з метою зрушити з місця встановлення миру на Донбасі.

За підсумками нормандської зустрічі президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що особливий статус Донбасу повинен бути закріплений в Конституції України. При цьому російська сторона наполягає на прямих переговорах з бойовиками з ОРДЛО.

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