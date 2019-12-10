Путін виключив передачу контролю над кордоном до амністії на Донбасі

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін заявив, що без амністії на Донбасі "Сребреніца буде"

Президент Росії Володимир Путін виключає передачу Україні контролю над кордоном до амністії на окупованому Донбасі. Про це він заявив на засіданні Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини, передають російські ЗМІ.

Зокрема, Путін заявив, що на нормандській зустрічі обговорював з президентом України Володимиром Зеленським можливе кримінальне переслідування бойовиків на Донбасі. Він також звернув увагу, що Україна не ввела в дію закон про амністію.

"Вчора я теж про це говорив, українська сторона весь час ставить питання: дайте нам можливість закрити кордон військами. Але я уявляю, що далі почнеться. Сребреніца буде, от і все. Ми ж бачили, як президент Зеленський веде дискусії з націоналістами, незрозуміло, хто там сильніше. І хто ними буде керувати, коли вони зайдуть на ці території без забезпечення гарантій людям. Це одна з проблем, яка носить політичний характер", - заявив Путін.

Путин: Украинская сторона все время ставит вопрос - дайте нам закрыть войсками границу. Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет! Мы же видели, как Зеленский вел дискуссию с националистами. Непонятно,кто там сильнее и кто будет руководить ими, когда они туда войдут pic.twitter.com/e6seGQSsgo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 10, 2019

Відзначимо, різанина у Сребрениці (Боснія і Герцеговина) є наймасовішим убивством у Європі після закінчення Другої світової війни. Геноцид стався влітку 1995 року, коли армія боснійських сербів під командуванням генерала Ратко Младіча зайняла місто. Міжнародний суд ООН встановив, що загони сербів в ході етнічних чисток вбили понад 8000 боснійців-мусульман.

Нагадаємо, раніше Путін пояснив розбіжності із Зеленським з приводу контролю над кордоном.

"У нас дійсно позиції з Володимиром Олександровичем тут не збігаються. Нашу позицію дуже легко зрозуміти: ми за те, щоб виконувалися мінські угоди", - заявив він.

Відзначимо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пояснив, яким може бути компроміс щодо контролю над кордоном.