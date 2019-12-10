Помер колишній мер Москви Лужков

Фото: Юрій Лужков (wikipedia.org)

Лужков помер в одній з клінік Мюнхена

В одній з клінік Мюнхена (Німеччина) помер колишній мер Москви Юрій Лужков. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Російські ЗМІ пишуть, що колишній московський мер помер в одній з клінік німецького міста Мюнхен, де йому проводили операцію на серці.

Лужков займав пост мера Москви протягом 18 років до 2010 року, коли його звільнили указом тодішнього президента Росії Дмитра Медведєва з формулюванням "за втрату довіри".

У 2012 році повідомлялося, що проти Лужкова було заведено кілька кримінальних справ. Він також проходив свідком у справі про розкрадання в "Банку Москви" майже 13 млрд російських рублів. Йшлося про шахрайство з коштами бюджету Москви, які були видані банком у вигляді кредитів. На думку слідчих, кошти згодом були перераховані на особистий рахунок дружини Лужкова Олени Батуріної.

У 2015 році Батуріна, перебуваючи на посаді голови наглядової ради Inteco Management, очолила рейтинг найбагатших жінок Росії за версією журналу Forbes. Її статки оцінювалися в 1 мільярд доларів.

