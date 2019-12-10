Палата представників США висунула звинувачення Трампу

Фото: Дональд Трамп (Reuters)

Трампу висунули звинувачення у зловживанні владою та перешкоджанні роботи Конгресу

Демократи Палати представників Конгресу США висунули два звинувачення у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN.

Як повідомив голова судового комітету Палати представників Джеррі Надлер, Трампу висунуті два обвинувачення - у перешкоджанні діяльності Конгресу і зловживанні владою.

"Коли він (Трамп - ред.) використовує повноваження свого державного органу для отримання неналежної особистої вигоди, ігноруючи або завдаючи шкоди національним інтересам - це є досконалим злочином. Це саме те, що президент Трамп зробив, коли він просив і змушував Україну втручатися в наші президентські вибори 2020 року", - повідомив Надлер.

Очікується, що демократи проголосують за винесення офіційного звинувачення Трампу до 12 грудня. Після схвалення Конгресом, питання про імпічмент буде направлений на розгляд Сенату.

Раніше РБК-Україна писало, що в Сенат планують передати питання розгляду імпічменту початку 2020 року. При цьому лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл повідомив, що республіканці не будуть підтримувати імпічмент Трампа і проголосують проти. Сам процес розслідування в Сенаті може зайняти два тижні.