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Директору згорілого коледжу в Одесі повідомили про підозру

Новини » Суспільство     10.12.2019 - 12:34
Директору згорілого коледжу в Одесі повідомили про підозру
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Директора звинувачують у службовій недбалості

Директор одеського коледжу, де в результаті пожежі загинуло як мінімум 12 осіб, повідомили про підозру. Про це заявив начальник Національної поліції в Одеській області Олег Бех, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Беха, директор коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі у понеділок, 9 грудня, повідомили про підозру у службовій недбалості та порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

"Була порушена пожежна безпека, в результаті якої евакуація дітей була неможлива. У коледжі навчалося понад 600 осіб, кожен з яких щорічно платив від 10 до 14 тисяч гривень. За ці гроші керівництво коледжу зобов'язана забезпечити безпеку", - повідомив Бех.

Також він зазначив, що розслідування пожежі планується завершити в першому кварталі 2020 року.

#наживо: коментар першого заступника міністра МВС України Сергія Ярового, очільника ДСНС України Миколи Чечоткіна, глави Одеська обласна державна адміністрація Куций Максим щодо результатів першого засідання урядової комісії з розслідування пожежі в одеському коледжі

Опубліковано МВС України Вівторок, 10 грудня 2019 р.

Нагадаємо, пожежа в одеському коледжі відбувся 4 грудня. В результаті пожежі загинули 12 людей, більше 30 людей постраждали. На даний момент проводяться пошукові роботи. Четверо людей вважаються зниклими без вести.

Для продовження пошуку в Одесі необхідно укріпити стіни коледжу У ДСНС заявили, що в одеському коледжі не було пожежної сигналізації
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