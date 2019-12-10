По дорозі в Антарктиду розбився чилійський військовий літак з 38 людьми

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Зараз ведуться пошуки з метою знайти тих, хто вижив у результаті авіакатастрофи по дорозі в Антарктиду

Літак чилійських військово-повітряних сил, який зник з екранів радарів по дорозі в Антарктиду, розбився. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ВПС країни в Twitter.

Як зазначається, зараз ведуться пошуки з метою знайти тих, що вижили. На борту літака були 38 осіб: 17 членів екіпажу і 21 пасажир. Розбився борт - військово-транспортний Lockheed C-130 Hercule.

У заяві ВПС Чилі зазначається, що з моменту втрати радіозв'язку пройшло більше семи годин. Незабаром після його зникнення представник військово-повітряних сил країни повідомляв, що у C-130 було достатньо палива для того, щоб продовжувати політ ще кілька годин. Таким чином, до моменту публікації повідомлення чилійських ВВС паливо у літака скінчилося.

Літак прямував з міста Пунта-Аренас на чилійську антарктичну станцію Артуро Прат, розташовану на Південних Шетландських островах. Ця станція з 1947 по 2004 рік функціонувала в якості бази чилійського військово-морського флоту для спостереження за погодою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Канаді розбився легкомоторний літак Piper PA-3, в результаті чого загинули дві сім'ї з Узбекистану. Літак впав в лісовому районі на околиці Кінгстона. Жертвами авіакатастрофи стали 7 осіб.

Також у Демократичній Республіці Конго сталася аварія пасажирського літака Dornier 228-200