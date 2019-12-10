ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

По дорозі в Антарктиду розбився чилійський військовий літак з 38 людьми

Новини » Надзвичайні події     10.12.2019 - 08:12
По дорозі в Антарктиду розбився чилійський військовий літак з 38 людьми
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Зараз ведуться пошуки з метою знайти тих, хто вижив у результаті авіакатастрофи по дорозі в Антарктиду

Літак чилійських військово-повітряних сил, який зник з екранів радарів по дорозі в Антарктиду, розбився. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ВПС країни в Twitter.

Як зазначається, зараз ведуться пошуки з метою знайти тих, що вижили. На борту літака були 38 осіб: 17 членів екіпажу і 21 пасажир. Розбився борт - військово-транспортний Lockheed C-130 Hercule.

У заяві ВПС Чилі зазначається, що з моменту втрати радіозв'язку пройшло більше семи годин. Незабаром після його зникнення представник військово-повітряних сил країни повідомляв, що у C-130 було достатньо палива для того, щоб продовжувати політ ще кілька годин. Таким чином, до моменту публікації повідомлення чилійських ВВС паливо у літака скінчилося.

По дорозі в Антарктиду розбився чилійський військовий літак з 38 людьми

Літак прямував з міста Пунта-Аренас на чилійську антарктичну станцію Артуро Прат, розташовану на Південних Шетландських островах. Ця станція з 1947 по 2004 рік функціонувала в якості бази чилійського військово-морського флоту для спостереження за погодою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Канаді розбився легкомоторний літак Piper PA-3, в результаті чого загинули дві сім'ї з Узбекистану. Літак впав в лісовому районі на околиці Кінгстона. Жертвами авіакатастрофи стали 7 осіб.

Також у Демократичній Республіці Конго сталася аварія пасажирського літака Dornier 228-200

У Єгипті розбився російський винищувач МіГ-29 У Франції під час аварії вертольота загинули троє рятувальників
Новини України авиакатастрофаЧилиАнтарктидаЛітак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся