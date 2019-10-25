Перемога Ощадбанку над Росією в суді та дифтерія в Києві: новини за 24 жовтня

Суд відмовив Шокіну в поновленні на посаді генпрокурора

Верховний суд відмовив Віктору Шокіну в поновленні на посаді генерального прокурора. Шокін вимагав визнати незаконним рішення п'ятого президента України Петра Порошенка про його звільнення.

Нагадаємо, у 2017 році суд відмовив Віктору Шокіну у розгляді позову про поновлення на посаді генпрокурора.

У Києві підтверджено один випадок дифтерії

В одному з ліцеїв Києва підтвердили випадок захворювання дифтерією. Захворів учень ліцею №303 на Позняках. Раніше спалах дифтерії зафіксували в Ужгороді.

Ощадбанк здобув ще одну перемогу над Росією у справі на 1,3 млрд доларів

Паризький апеляційний суд ухвалив рішення на користь Ощадбанку, яким відхилив спробу Російської Федерації призупинити примусове виконання рішення міжнародного арбітражу. Арбітраж визнав, що РФ несе відповідальність за збитки, завдані в результаті окупації Автономної Республіки Крим. Раніше, 26 листопада 2018 року, Арбітражний трибунал у Парижі прийняв рішення про стягнення з РФ 1,3 млрд доларів збитків, завданих Ощадбанку внаслідок анексії Криму.

Російський активіст попросив політичного притулоку в Україні

Росіянин, якого переслідують в Росії за участь в акціях протесту проти чинної влади, попросив політичного притулку в Україні. 26-річний громадянин Росії 21 жовтня прибув у пункт пропуску "Сеньківка" (Чернігівська область). Після проведення необхідних заходів чоловіка направили в органи Державної міграційної служби України.

НБУ вводить в обіг банкноту номіналом тисяча гривень

Національний банк України з 25 жовтня вводить в обіг нову банкноту найвищого номіналу 1 тисяча гривень. Нова банкнота продовжує ряд, який оновлюється з 2014 року, і додаткові елементи захисту там присутні, оскільки найвищий номінал вимагає найбільшого ступеню захисту. Названі інші особливості нової банкноти.

Білодід взяла золото на турнірі в Абу-Дабі

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід взяла золото на турнірі серії Grand Slam у Абу-Дабі. Білодід у фіналі турніру Grand Slam в Абу-Дабі у ваговій категорії до 48 кг не залишила жодних шансів словенці Маруші Штангар. На перемогу їй знадобилося трохи більше хвилини.

"Динамо" поділило очки з "Копенгагеном" у матчі Ліги Європи

Київське "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном" у матчі третього туру групового етапу Ліги Європи. Поєдинок в Києві на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 1: 1.

Останні дні бабиного літа: синоптики попередили про сильний холод

Погода в Україні до кінця цього тижня все ще буде радувати жителів країни теплом, але рекорди минулого тижня вже не передбачаються. Але незабаром синоптична ситуація різко зміниться в гіршу сторону. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.