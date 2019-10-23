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В Ужгороді вперше за 10 років зафіксували дифтерію

Новини » Надзвичайні події    23.10.2019 - 16:24
В Ужгороді вперше за 10 років зафіксували дифтерію
Ілюстративне фото (УНІАН)

У трьох людей виявлена дифтерія, а ще 12 є носіями токсигенного штаму збудника дифтерії

В Ужгороді вперше за 10 років зафіксували дифтерію, у трьох людей виявили захворювання, а ще 12 є носіями токсигенного штаму збудника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої міської ради.

Зазначається, що лікарі виявили дифтерію у студента УжНУ, він госпіталізований в обласну інфекційну лікарню.

"Вчора госпіталізовано ще двох студентів, які контактували із хворим. Під час профілактичного обстеження студентів, які контактували із захворілими, виявлено 12 носіїв токсигенного штаму збудника дифтерії. До цього дифтерію в Ужгороді фіксували 10 років тому", - йдеться у повідомленні.

Також у зв’язку із ситуацією на захворювання дифтерією, яка склалася на сьогодні у місті, управління охорони здоров’я Ужгородської міської ради ініціювало засідання міської протиепідемічної комісії на завтра, 24 жовтня, на якому заплановано заслухати інформацію про епідситуацію із захворюваннями на дифтерію у місті.

Також місцеве управління охорони здоров’я збирається затвердити протиепідемічні заходи з метою недопущення ускладнень епідситуації з дифтерії у місті.

Зазначимо, що дифтерія - це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом, єдиним спосом захиститися від дифтерії та запобігти розвитку небезпечних ускладнень є вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих.

Нагадаємо, влітку в Україні стартувала кампанія з вакцинації від дифтерії і правця. Адже рівень вакцинації проти дифтерії досить низький. Міністерство охорони здоров'я планує досягти рівня вакцинації у 95%.

Як повідомляло РБК-Україна, в листопаді минулого року в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що за 10 місяців 2018 року в Україні зареєстровано дев'ять випадків захворювання на дифтерію (серед них 3 дітей і 6 дорослих) і 17 випадків захворювання на правець (5 дітей і 12 дорослих).

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