ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Динамо" поділило очки з "Копенгагеном" у матчі Ліги Європи

Новини » Спорт    24.10.2019 - 23:58
"Динамо" поділило очки з "Копенгагеном" у матчі Ліги Європи

Лідери групи не виявили сильнішого

Київське "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном" у матчі третього туру групового етапу Ліги Європи. Поєдинок в Києві на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 1: 1.

Гості відкрили рахунок на початку першого тайму - на другій хвилині відзначився Пієроса Сотіріу. "Динамо" змогла зрівняти рахунок вже на початку другого тайму. На 53 хвилині Артем Шабанов головою замкнув подачу Віктора Циганкова зі штрафного. Для центрбека цей гол став першим у єврокубках.

"Динамо" і "Копенгаген" набрали по п'ять очок і продовжують очолювати турнірну таблицю групи. Однак данці випереджають київський клуб за додатковими показниками.

У паралельному матчі групи "Мальме" вдома здобуло першу перемогу в нинішньому сезоні розіграші Ліги Європи, обігравши "Лугано" (2:1). Шведський клуб посідає третю сходинку в групі В, швейцарці замикає турнірну таблицю з одним очком.

Нагадаємо, київський клуб у першому турі переміг у рідних стінах "Мальме" - 1:0, після чого зіграв у гостях по нулях з "Лугано".

"Олександрія" втримала нічию з "Сент-Етьєном" в матчі Ліги Європи "Шахтар" врятувався від поразки у матчі Ліги чемпіонів з загребським "Динамо"
Новини України ДинамоЛіга ЄвропиКопенгагенгрупповой раунд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся