"Динамо" поділило очки з "Копенгагеном" у матчі Ліги Європи

Лідери групи не виявили сильнішого

Київське "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном" у матчі третього туру групового етапу Ліги Європи. Поєдинок в Києві на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 1: 1.

Гості відкрили рахунок на початку першого тайму - на другій хвилині відзначився Пієроса Сотіріу. "Динамо" змогла зрівняти рахунок вже на початку другого тайму. На 53 хвилині Артем Шабанов головою замкнув подачу Віктора Циганкова зі штрафного. Для центрбека цей гол став першим у єврокубках.

"Динамо" і "Копенгаген" набрали по п'ять очок і продовжують очолювати турнірну таблицю групи. Однак данці випереджають київський клуб за додатковими показниками.

У паралельному матчі групи "Мальме" вдома здобуло першу перемогу в нинішньому сезоні розіграші Ліги Європи, обігравши "Лугано" (2:1). Шведський клуб посідає третю сходинку в групі В, швейцарці замикає турнірну таблицю з одним очком.

Нагадаємо, київський клуб у першому турі переміг у рідних стінах "Мальме" - 1:0, після чого зіграв у гостях по нулях з "Лугано".