Суд відмовив Шокіну в поновленні на посаді генпрокурора

Фото: Віктор Шокін (УНІАН)

Шокін мав намір повернутися на посаду генерального прокурора через Верховний суд

Верхований суд відмовив Віктору Шокіну в поновленні на посаді генерального прокурора. Про це в коментарі РБК-Україна повідомили у прес-службі суду.

Шокін вимагав визнати незаконним рішення п'ятого президента України Петра Порошенка про його звільнення.

"Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відмовив у задоволенні заяви про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали Вищого адміністративного суду України від 20 квітня 2017 року у справі № 800/98/17, якою позивачу було відмовлено у задоволенні клопотання про поновлення строку звернення до адміністративного суду з позовом до президента України Петра Порошенка, Верховної ради України", - повідомили у Верховному суді.

РБК-Україна писало, що в 2017 році суд відмовив Віктору Шокіну у розгляді позову про поновлення на посаді генпрокурора.

Зазначимо, телеканал CNN повідомляв, що заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент заявив у Конгресі, що адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані просив Держдепартамент і Білий дім про видачу візи колишньому генпрокурору України Віктору Шокіну.

За словами Кента, Джуліані в січні домагався видачі в'їзної візи в США для Шокіна, який був ініціатором розслідування щодо газової компанії Burisma, в правління якої в 2014 році увійшов син колишнього віце-президента США Джозефа Байдена Хантер.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп намагався тиснути на президента Володимира Зеленського, щоб той почав розслідування проти сина Байдена. У зв'язку з цим Трамп заморозив військову допомогу Україні. У США після цього Трампу заявили про початок імпічменту.