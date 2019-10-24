ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд відмовив Шокіну в поновленні на посаді генпрокурора

Новини » Політика    24.10.2019 - 12:02
Суд відмовив Шокіну в поновленні на посаді генпрокурора
Фото: Віктор Шокін (УНІАН)

Шокін мав намір повернутися на посаду генерального прокурора через Верховний суд

Верхований суд відмовив Віктору Шокіну в поновленні на посаді генерального прокурора. Про це в коментарі РБК-Україна повідомили у прес-службі суду.

Шокін вимагав визнати незаконним рішення п'ятого президента України Петра Порошенка про його звільнення.

"Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відмовив у задоволенні заяви про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали Вищого адміністративного суду України від 20 квітня 2017 року у справі № 800/98/17, якою позивачу було відмовлено у задоволенні клопотання про поновлення строку звернення до адміністративного суду з позовом до президента України Петра Порошенка, Верховної ради України", - повідомили у Верховному суді.

РБК-Україна писало, що в 2017 році суд відмовив Віктору Шокіну у розгляді позову про поновлення на посаді генпрокурора.

Зазначимо, телеканал CNN повідомляв, що заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент заявив у Конгресі, що адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані просив Держдепартамент і Білий дім про видачу візи колишньому генпрокурору України Віктору Шокіну.

За словами Кента, Джуліані в січні домагався видачі в'їзної візи в США для Шокіна, який був ініціатором розслідування щодо газової компанії Burisma, в правління якої в 2014 році увійшов син колишнього віце-президента США Джозефа Байдена Хантер.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп намагався тиснути на президента Володимира Зеленського, щоб той почав розслідування проти сина Байдена. У зв'язку з цим Трамп заморозив військову допомогу Україні. У США після цього Трампу заявили про початок імпічменту.

Набув чинності закон про розвантаження роботи палати Верховного суду Опублікований закон про розвантаження роботи палати Верховного суду
Новини України Верховный судВіктор Шокін
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся