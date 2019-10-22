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Російський активіст попросив політичний притулок в Україні

Новини » Суспільство    22.10.2019 - 13:27
Російський активіст попросив політичний притулок в Україні
Фото: Росіянин попросив політичний притулок в Україні(dpsu.gov.ua)

Росіянина направили в органи Державної міграційної служби

Росіянин, якого переслідують в Росії за участь в акціях протесту проти чинної влади, попросив політичного притулку в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що 26-річний громадянин Росії 21 жовтня прибув у пункт пропуску "Сеньківка" (Чернігівська область).

"Під час проходження іноземцем прикордонного контролю він звернувся до співробітників Державної прикордонної служби України з проханням про надання йому політичного притулку в Україні. У ході бесіди росіянин повідомив, що в РФ він переслідується за участь в акціях протесту проти чинної влади", - йдеться в повідомленні.

Після проведення необхідних заходів чоловіка направили в органи Державної міграційної служби України.

Нагадаємо, 8 жовтня громадянка Російської Федерації попросила політичний притулок в Україні через її професійну діяльность.

За словами жінки, вона має докази участі російських держслужбовців до рейдерського захоплення підприємства, де раніше працювала. Після спроб оскаржити в суді своє незаконне звільнення з роботи, жінці та її сім'ї неодноразово надходили погрози фізичної розправи, від яких вона вирішила втекти за кордон.

Також РБК-Україна повідомляло, що прикордонники за перші чотири місяці 2019 року не пустили в Україну 2,8 тис. росіян, а також зазначили, що за 5 років потік громадян РФ в Україну зменшився втричі.

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