Ощадбанк здобув ще одну перемогу над Росією у справі на 1,3 млрд доларів

Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Апеляційний суд відхилив скаргу Росії

Паризький апеляційний суд 22 жовтня ухвалив рішення на користь Ощадбанку, яким відхилив спробу Російської Федерації призупинити примусове виконання рішення міжнародного арбітражу. Про це повідомляє прес-служба Ощадбанку.

Як зазначається в повідомлення, згідно з зазначеним рішенням арбітражу було визнано, що Російська Федерація несе відповідальність за збитки, завдані в результаті окупації Автономної Республіки Крим.

В Ощадбанку повідомили, що основним аргументом Росії було те, що примусове виконання арбітражного рішення в країнах, які меншою мірою захищають державний імунітет, аніж Франція, може спричинити їй шкоду.

"За результатами розгляду суддя відхилив заяву Російської Федерації про призупинення примусового виконання рішення арбітражу. Суддя вирішив, що наведені Російською Федерацією аргументи є безпідставними та необґрунтованими", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада 2018 року прийняв рішення про стягнення з Російської Федерації 1,3 млрд доларів збитків, завданих Ощадбанку внаслідок анексії Криму. Сума відшкодування включає відсотки, що будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації. В Ощадбанку заявили, що банк вдається до всіх можливих дій для виконання рішення про стягнення коштів з Російської Федерації по всьому світу.

Київський апеляційний суд в липні 2019 року надав дозвіл і видав виконавчий лист на стягнення з Російської Федерації 1,1 млрд доларів на користь Ощадбанку. Таким чином суд дозволив виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу в Парижі на території України.