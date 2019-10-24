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У Києві підтверджено один випадок дифтерії

Новини » Надзвичайні події    24.10.2019 - 20:56
У Києві підтверджено один випадок дифтерії
Ілюстративне фото (УНІАН)

Повідомлення про факт захворювання на дифтерію було подтвержено 23 жовтня

В одному з ліцеїв Києва підтвердили випадок захворювання дифтерією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту освіти і науки Києва.

Як повідомляється, повідомлення про факт захворювання на дифтерію одного з учнів ліцею №303 на Позняках було підтверджено у середу, 23 жовтня.

Адміністрація навчального закладу прийняла рішення про введення карантинних заходів в певному класі, де навчається дитина, в тому числі забезпечені прибирання кабінету з дезінфікуючими засобами та огляд дітей медичною сестрою.

"Сьогодні міською санітарною службою був підтверджений діагноз і забезпечена спеціальна обробка приміщень ліцею", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Ужгороді днями вперше за десять років зафіксували спалах на дифтерію. Хвороба була діагностована у студента місцевого університету. Пізніше з ознаками дифтерії були госпіталізовані ще двоє осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у розпал спалаху дифтерії в Закарпатській області закінчилася сироватка. До спалаху дифтерії в Ужгороді було всього вісім доз сироватки, однак на даний момент госпіталізували п'ятнадцять чоловік. Згодом передасть 20 ампул протидифтерійної сироватки в Закарпатську область.

Носіями дифтерії в Ужгороді виявилися студенти з Індії МОЗ передасть 20 ампул протидифтерійної сироватки в Закарпатську область
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