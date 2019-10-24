Білодід взяла золото на турнірі в Абу-Дабі

Фото: Дар'я Білодід (facebook.com/olympicua)

Білодід у фіналі перемогла угорку Марушу Штангар

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід взяла золото на турнірі серії Grand Slam у Абу-Дабі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національного олімпійського комітету України.

Повідомляється, що Білодід у фіналі турніру Grand Slam в Абу-Дабі у ваговій категорії до 48 кг не залишила жодних шансів словенці Маруші Штангар. На перемогу їй знадобилося трохи більше хвилини. У попередніх раундах українка перемогла представницю Чилі Варгас Лей, німкеню Катаріну Менц і росіянку Сабіну Гілязову.

Зазначимо, у 2016 році на турнірі в Угорщині Білодід програла Штангар.

Нагадаємо, в серпні Білодід стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо в історії цього виду спорту. Як і рік тому в фінальному поєдинку вона перемогла японку Фуну Тонакі. На момент перемоги українці виповнилося 18 років і 11 місяців.

На шляху до фіналу чемпіонату світу 2019 Дар'я послідовно здолала Катаріну Коста (Португалія), Саріуну Цижипову (МОК), Лауру Мартінес Абеленду (Іспанія) і Мунхабатин Уранцецег (Монголія). Всіх суперниць Білодід здолала іппоном.