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Голова НБУ назвав особливості нової банкноти в тисячу гривень

Новини » Фінанси    24.10.2019 - 14:46
Голова НБУ назвав особливості нової банкноти в тисячу гривень
Фото: банкнота 1000 грн (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Нова банкнота отримала найвищий рівень захисту

Національний банк України з 25 жовтня вводить в обіг нову банкноту найвищого номіналу 1 тисяча гривень. Інформацію про це підтвердив сьогодні на брифінгу голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, нова банкнота продовжує ряд, який оновлюється з 2014 року, і додаткові елементи захисту там присутні, оскільки найвищий номінал вимагає найбільшого ступеню захисту.

"Дійсно, завтра вводиться банкнота номіналом 1 тисяча гривень", - сказав Смолій і додав, що НБУ планує заходи щодо роз'яснення населенню особливостей цієї купюри.

За його словами, обговорюватися буде, "як сам дизайн, що зображено, так і захисні елементи, щоб споживачі сприйняли цю банкноту як нормальний платіжний засіб".

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України 25 жовтня 2019 року вводить в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень.

За розміром і кольором банкнота номіналом 1000 гривень помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, що допоможе населенню легко визначати номінал. Розмір нової банкноти складає 75х160 мм. Основний колір - блакитний.

На лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет Володимира Вернадського, який обраний за видатний внесок в історію України як філософа, природознавця, засновника цілої низки нових галузей науки - геохімії, біохімії, радіогеології. Він також є одним із засновників і першим президентом Української академії наук, створеної в 1918 році. На зворотному боці надруковано зображення будинку президії Національної академії наук України.

У вересні директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко повідомив, що Національний банк України (НБУ) планує надрукувати 5 млн штук банкнот найвищого номіналу 1000 грн. У той же час нові банкноти будуть замінювати старі банкноти інших номіналів і не вплинуть на інфляцію.

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