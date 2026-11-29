Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о массированной атаке беспилотников на столичный регион России. По его словам, с вечера 28 ноября до утра воскресенья в направлении Московского региона якобы летели 542 БпЛА.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Сначала после часу ночи российский чиновник написал о якобы успешном сбитии 17 дронов силами ПВО Минобороны РФ.

Чуть позже речь уже шла о 19 ликвидированных БпЛА, впрочем под утро Собянин назвал совсем другую цифру - более полутысячи летевших на Московский регион беспилотников .

"В период с 17:00 28 ноября до 7:00 29 ноября в сторону Московского региона летело 542 БпЛА. Большинство нейтрализованы силами ПВО Минобороны на дальних подступах. 105 беспилотников уничтожены на подлете в Москву", – написал он.

Таким образом, по утверждению российского мэра, в течение указанного времени силы ПВО якобы перехватили сотни двигавшихся в направлении Московского региона беспилотников.

Независимого подтверждения заявлений Собянина о количестве беспилотников пока нет.

Следует отметить, что в аэропортах Московского региона действовали ограничения при атаке дронов. К утру их начали постепенно отменять.