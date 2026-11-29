Мэр Москвы пожаловался на атаку более 500 дронов на столичный регион РФ
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о массированной атаке беспилотников на столичный регион России. По его словам, с вечера 28 ноября до утра воскресенья в направлении Московского региона якобы летели 542 БпЛА.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Сначала после часу ночи российский чиновник написал о якобы успешном сбитии 17 дронов силами ПВО Минобороны РФ.
Чуть позже речь уже шла о 19 ликвидированных БпЛА, впрочем под утро Собянин назвал совсем другую цифру - более полутысячи летевших на Московский регион беспилотников .
"В период с 17:00 28 ноября до 7:00 29 ноября в сторону Московского региона летело 542 БпЛА. Большинство нейтрализованы силами ПВО Минобороны на дальних подступах. 105 беспилотников уничтожены на подлете в Москву", – написал он.
Таким образом, по утверждению российского мэра, в течение указанного времени силы ПВО якобы перехватили сотни двигавшихся в направлении Московского региона беспилотников.
Независимого подтверждения заявлений Собянина о количестве беспилотников пока нет.
Следует отметить, что в аэропортах Московского региона действовали ограничения при атаке дронов. К утру их начали постепенно отменять.
Как сообщалось, в ночь на 28 ноября в аэропортах Москвы из-за атаки дронов ввели ограничениями на полеты, а один из рейсов из Шереметьево так и не вылетел.
Еще мы писали, что Украина нарастила темпы атак на Россию. В день Силы Обороны уже выпускают около тысячи дронов на территорию врага.