Росія і Туреччина підписали меморандум щодо Сирії

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган і Володимир Путін (Anadolu)

Меморандум був підписаний під час зустрічі між президентами Росії та Туреччини Володимиром Путіним і Реджепом Ердоганом

Російська Федерація і Туреччина підписали меморандум ситуації в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Відповідний документ сторони підписали під час зустрічі президентів Росії і Туреччини Володимира Путіна і Реджепа Ердогана 22 жовтня.

Згідно з документом, Росія і Туреччина готові продовжити чинити опір терористам, які знаходяться в Сирії і за її межами. Відповідно до одного з пунктів, з 23 жовтня військові РФ і Туреччини будуть проводити спільне патрулювання на півночі Сирії глибиною в 10 км від кордону з Туреччиною.

"протягом 150 годин "Сили народної самооборони" вийдуть за межі 30-кілометрової зони. Відлік цього часу почнеться завтра о 12:00. Після відведених 150 годин почнеться турецько-російське патрулювання на захід і схід від місця проведення операції "Джерело світу", - повідомив Ердоган.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Реджеп Ердоган пригрозив продовжити військову операцію в Сирії, якщо перемир'я на півночі Сирії буде порушено.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп готовий до застосування військової сили проти Туреччини "у разі необхідності". При цьому, конкретні дії, які можуть викликати таку реакцію Америки не повідомляється.