Імператор Нарухіто оголосив про вступ на престол

Фото: імператор Японії Нарухіто (скріншот відео)

Церемонія сходження на престол пройшла в Імператорському палаці в Токіо

Імператор Японії Нарухіто офіційно вступив на престол. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його послання, яке транслювалося телеканалом NHK.

Церемонія сходження на престол пройшла в Імператорському палаці в Токіо, в ній взяли участь 11 членів королівської сім'ї, прем'єр-міністр і близько 2 тис. інших запрошених осіб, серед яких і президент України Володимир Зеленський.

"Я зійшов на престол в відповідності з конституцією і законом про імператорський будинок. Провівши церемонію вступу на престол, ми оголошуємо про це країні і всьому світу", - сказав він.

Зазначимо, остання інтронізація японського імператора відбулася 30 років тому.

РБК-Україна писало, що в рамках першого дня візиту в Токіо президент Володимир Зеленський заявив про необхідність продовження розгляду питання Японією щодо безвізового режиму для українців. Президент підкреслив, що це необхідно, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020. Також Зеленський подякував Японії за збереження санкцій проти Росії.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Японії вчора, 21 жовтня. Він зустрінеться з членами японської парламентської асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.