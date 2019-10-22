В Україну йде суттєве похолодання і сніг

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Похолодає в Україні вже 28 жовтня

Погода в Україні з кінця жовтня суттєво погіршиться, очікується похолодання, а 30-31 жовтня навіть можливий мокрий сніг. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.

Як зазначає синотик, похолодає в Україні вже 28 жовтня.

"За попередніми прогнозами, щоб зненацька вас це не застукало неприємними наслідками для здоров`я та труб тепломережі, з 28-го жовтня очікується відчутне похолодання, а 30-31 жовтня навіть можливий мокрий сніг", - повідомила вона.

Відзначимо, сьогодні в Україні ще тепло. У всіх областях, зокрема в західних, очікується висока температура повітря. Крім того, в Закарпатській області очікується +21+23.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні температура повітря вночі становитиме +4 +9 тепла, на заході країни і узбережжі морів до +12. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/сек.

На сході і півдні також тепло, але трохи нижча температура повітря - +17+19. Так само в центральних і північних областях.

Крім того, синоптики Українського Гідрометцентру повідомляли про сильні тумани в Україні. Сьогодні в першій половині дня туман, видимість 200-500 м.