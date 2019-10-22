У центрі Києва прогримів вибух, є жертви

Фото: на місці вибуху в Києві (скріншот відео)

За попередньою інформацією вибухнула граната

У центрі Києва на вулиці Пушкінській ввечері у вівторок, 22 жовтня, стався вибух, в результаті якого дві людини загинули, жінка отримала поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

За попередніми даними, на вулиці Пушкінській, 34 вибухнула граната.

"Серйозний вибух тільки що стався в центрі міста - за попередньою інформацією, на вулиці Пушкінській в результаті вибуху (дехто каже, що здетонувала граната) загинули двоє людей", - йдеться в повідомленні.

Водночас очевидець інциденту повідомив, що осколкові поранення отримала дівчина, яка проходила повз.

Серйозний вибух щойно стався у центрі міста - за попередньою інформацією на вулиці Пушкінський внаслідок вибуху (деякі кажуть, що здетонувала граната) загинуло двоє осіб. Деталі вставнолюються. Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 22 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, 7 жовтня в Хмельницькому працівники поліції затримали чоловіка, якого підозрюють у підриві гранати поруч із двоповерховим будинком у обласному центрі. За попередніми даними, чоловік підірвав гранату поруч із будинком родичів своєї колишньої дружини, яких вважав винними в їхньому розлученні.