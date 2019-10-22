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Зеленський бере участь в інтронізації нового імператора Японії

Новини » Політика    22.10.2019 - 07:06
Зеленський бере участь в інтронізації нового імператора Японії
Фото: Зеленський в Японії (facebook.com/pg/president.gov.ua)

У рамках другого дня візиту до Японії президент бере участь в урочистій церемонії

Президент України Володимир Зеленський у рамках візиту до Японії бере участь в інтронізації японського імператора Нарухіто. Про це повідомляє Офіс президента, який транслює церемонію на сторінці у Facebook.

Зазначається, що Володимир Зеленський став першим українським президентом, запрошеним на церемонію. На церемонії він присутній з першою леді.

"Інтронізація Нарухіто - це сьогодні одна з головних світових подій. До Токіо з‘їхалося понад дві тисячі гостей з понад 180 країн", - зазначено в повідомленні.

З новим імператором у Японії почалася нова ера "рейва", що перекладається як "гарна гармонія". Нарухіто зійде на 6,5-метровий трон. Остання інтронізація японського імператора відбулася 30 років тому.

Участь Президента України Володимира Зеленського та пані Олени Зеленської у церемонії інтронізації Імператора Японії Нарухіто.

Президент Володимир Зеленський та Перша Леді Олена Зеленська беруть участь в інтронізації японського імператора Нарухіто. Сьогодні це одна з головних світових подій. До Токіо з‘їхалося понад 2000 гостей з більш ніж 180 країн. З новим імператором у Японії почалася нова ера «рейва», що можна перекласти як «гарна гармонія». Нарухіто зійде на 6,5-метровий трон. Традиційна церемонія яскрава і добре продумана. Остання інтронізація японського імператора відбулася 30 років тому. Володимир Зеленський став першим українським Президентом, запрошеним на церемонію. Дивіться пряму трансляцію тут.

Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 21 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, у рамках першого дня візиту до Токіо президент Володимир Зеленський заявив про необхідність продовження розгляду питання Японією щодо безвізового режиму для українців. Президент наголосив, що це є необхідно, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020.

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