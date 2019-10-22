Кабмін погіршив норми для отримання субсидій

Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Для отримання субсидій частка комунальних витрат повинна перевищувати 20% доходів

Кабінет міністрів України оприлюднив зміни до постанови від 27 липня 1998 року №1156 про розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг у разі надання житлової субсидії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 20 жовтня 2019 року №878.

Згідно з рішенням уряду, базова норма плати за послуги - 15% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства - підвищена до 20%.

При цьому норма про збільшення частки комунальних витрат у доходах для призначення субсидій набирає чинності з 1 травня 2020 року.

Відзначимо, за даними Держстату, одне домогосподарство витрачало на оплату житла, комунальних продуктів та послуг в I кварталі 2019 року 1719,05 грн, що становить 19,4% місячних витрат.

Як повідомляло РБК-Україна, в проекті державного бюджету на 2020 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі передбачено 47,6 млрд грн, що на 8,4 млрд грн менше, ніж у 2019 році.

Нагадаємо, за підсумками засідання 20 жовтня в уряді повідомили, що Кабмін спростив призначення субсидій окремими категоріями. Повідомлялося, що уряд схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям, а також українцям старше 60 років.