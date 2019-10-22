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Микитася взяли під варту і визначили заставу

Новини » Політика    22.10.2019 - 22:15
Микитася взяли під варту і визначили заставу
Фото: Максим Микитась (facebook.com)

Суд визначив суму застави в 80 млн гривень

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду завершила розгляд скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і взяла під варту колишнього народного депутата Максима Микитася і визначила суму застави у розмірі 80 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Як повідомляється, згідно з рішенням суду, Микитась буде перебувати під вартою до 14 листопада 2019 року.

У разі внесення застави підозрюваний зобов’язаний здати паспорти для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України призначив Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 млн гривень. За даними слідства, він у змові з екс-командувачем Нацгвардії організувала корупційну схему по заволодінню нерухомістю в Києві. Згодом за Микитася внесли заставу.

Додамо, що Державне бюро розслідувань підозрює колишнього народного депутата Максима Микитася в незаконній легалізації понад 200 млн гривень. ДБР завело справу проти Микитася 26 липня 2019 року.

В заяві відомства сказано, що екс-нардеп використовуючи підставних осіб та підробивши документи на отримання корпоративних прав за об'єктами будівництва, незаконно легалізував грошові кошти у розмірі понад 200 млн гривень. Для цього Микитась нібито підробив догови купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав.

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