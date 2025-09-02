Итаума возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе: где место Усика

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WBA .

Украинский боксер попросил больше времени для проведения переговоров из-за травмы , полученной в поединке с Дюбуа.

WBO назначила Усика на бой против временного чемпиона организации Джозефа Паркера.

После победы над Даниэлем Дюбуа 19 июля Усик остался непобедимым в карьере - его рекорд составляет 24-0, 15 КО.

В супертяжелом весе WBA пока признала трех чемпионов:

Ранее лидером был американец Майкл Хантер, который теперь занял вторую позицию. Тройку сильнейших замкнул аргентинец Ленье Перо.

Британский боксер Мозес Итаума (13-0, 11 КО) после победы над соотечественником Диллианом Уайтом нокаутом в первом раунде возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх выразил желание увидеть поединок Усика с Итаумой, однако сам британский боксер пока считает себя не готовым к этому вызову.

Кроме того, сообщалось, что Усик может потерять титул IBF.