Итаума возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе: где место Усика
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обновила рейтинг супертяжелого веса - первое место занял британский непобежденный проспект Мозес Итаума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WBA.
Мозес Итаума поднялся на вершину рейтинга WBA
Британский боксер Мозес Итаума (13-0, 11 КО) после победы над соотечественником Диллианом Уайтом нокаутом в первом раунде возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе.
Ранее лидером был американец Майкл Хантер, который теперь занял вторую позицию. Тройку сильнейших замкнул аргентинец Ленье Перо.
Статус чемпионов в королевском дивизионе
В супертяжелом весе WBA пока признала трех чемпионов:
- Александр Усик (Украина) - полноценный чемпион;
- Фабио Уордли (Великобритания) - временный чемпион;
- Кубрат Пулев (Болгария) - регулярный чемпион.
После победы над Даниэлем Дюбуа 19 июля Усик остался непобедимым в карьере - его рекорд составляет 24-0, 15 КО.
Следующие шаги Усика
WBO назначила Усика на бой против временного чемпиона организации Джозефа Паркера.
Украинский боксер попросил больше времени для проведения переговоров из-за травмы, полученной в поединке с Дюбуа.
Полный обновленный рейтинг WBA в супертяжелом весе (по итогам августа):
- Мозес Итаума (Великобритания)
- Майкл Хантер (США)
- Ленье Перо (Аргентина)
- Мартин Баколе (ДР Конго)
- Филип Хргович (Хорватия)
- Джаррелл Миллер
- Нелсон Хиса
- Дэвид Аллен
- Дайниер Перо
- Гурген Оганесян
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх выразил желание увидеть поединок Усика с Итаумой, однако сам британский боксер пока считает себя не готовым к этому вызову.
Кроме того, сообщалось, что Усик может потерять титул IBF.