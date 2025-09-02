Ітаума очолив рейтинг WBA у суперважкій вазі: де місце Усика

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WBA .

Український боксер попросив більше часу для проведення перемовин через травму , отриману у поєдинку з Дюбуа.

WBO призначила Усика на бій проти тимчасового чемпіона організації Джозефа Паркера.

Після перемоги над Даніелем Дюбуа 19 липня Усик залишився непереможним у кар’єрі - його рекорд становить 24-0, 15 КО.

Раніше лідером був американець Майкл Хантер, який тепер посів другу позицію. Трійку найсильніших замкнув аргентинець Леньє Перо.

Британський боксер Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) після перемоги над співвітчизником Ділліаном Вайтом нокаутом у першому раунді очолив рейтинг WBA у суперважкій вазі.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх висловив бажання побачити поєдинок Усика з Ітаумою, проте сам британський боксер наразі вважає себе не готовим до цього виклику.

Крім того, повідомляли, що Усик може втратити титул IBF.