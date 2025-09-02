ua en ru
Ітаума очолив рейтинг WBA у суперважкій вазі: де місце Усика

Вівторок 02 вересня 2025 21:56
Ітаума очолив рейтинг WBA у суперважкій вазі: де місце Усика Мозес Ітаума (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) оновила рейтинг суперважкої ваги - перше місце зайняв британський непереможений проспект Мозес Ітаума.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WBA.

Мозес Ітаума піднявся на вершину рейтингу WBA

Британський боксер Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) після перемоги над співвітчизником Ділліаном Вайтом нокаутом у першому раунді очолив рейтинг WBA у суперважкій вазі.

Раніше лідером був американець Майкл Хантер, який тепер посів другу позицію. Трійку найсильніших замкнув аргентинець Леньє Перо.

Статус чемпіонів у королівському дивізіоні

У надважкій вазі WBA наразі визнала трьох чемпіонів:

  • Олександр Усик (Україна) - повноцінний чемпіон;
  • Фабіо Вордлі (Великобританія) - тимчасовий чемпіон;
  • Кубрат Пулєв (Болгарія) - регулярний чемпіон.

Після перемоги над Даніелем Дюбуа 19 липня Усик залишився непереможним у кар’єрі - його рекорд становить 24-0, 15 КО.

Наступні кроки Усика

WBO призначила Усика на бій проти тимчасового чемпіона організації Джозефа Паркера.

Український боксер попросив більше часу для проведення перемовин через травму, отриману у поєдинку з Дюбуа.

Повний оновлений рейтинг WBA у суперважкій вазі (за підсумками серпня):

  1. Мозес Ітаума (Великобританія)
  2. Майкл Хантер (США)
  3. Леньє Перо (Аргентина)
  4. Мартін Баколе (ДР Конго)
  5. Філіп Хргович (Хорватія)
  6. Джаррелл Міллер
  7. Нелсон Хіса
  8. Девід Аллен
  9. Дайнієр Перо
  10. Гурген Оганесян

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх висловив бажання побачити поєдинок Усика з Ітаумою, проте сам британський боксер наразі вважає себе не готовим до цього виклику.

Також читайте, причини "за" та "проти" бою Усик - Ітаума.

Крім того, повідомляли, що Усик може втратити титул IBF.

Олександр Усик Бокс
