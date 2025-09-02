Ітаума очолив рейтинг WBA у суперважкій вазі: де місце Усика
Всесвітня боксерська асоціація (WBA) оновила рейтинг суперважкої ваги - перше місце зайняв британський непереможений проспект Мозес Ітаума.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WBA.
Мозес Ітаума піднявся на вершину рейтингу WBA
Британський боксер Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) після перемоги над співвітчизником Ділліаном Вайтом нокаутом у першому раунді очолив рейтинг WBA у суперважкій вазі.
Раніше лідером був американець Майкл Хантер, який тепер посів другу позицію. Трійку найсильніших замкнув аргентинець Леньє Перо.
Статус чемпіонів у королівському дивізіоні
У надважкій вазі WBA наразі визнала трьох чемпіонів:
- Олександр Усик (Україна) - повноцінний чемпіон;
- Фабіо Вордлі (Великобританія) - тимчасовий чемпіон;
- Кубрат Пулєв (Болгарія) - регулярний чемпіон.
Після перемоги над Даніелем Дюбуа 19 липня Усик залишився непереможним у кар’єрі - його рекорд становить 24-0, 15 КО.
Наступні кроки Усика
WBO призначила Усика на бій проти тимчасового чемпіона організації Джозефа Паркера.
Український боксер попросив більше часу для проведення перемовин через травму, отриману у поєдинку з Дюбуа.
Повний оновлений рейтинг WBA у суперважкій вазі (за підсумками серпня):
- Мозес Ітаума (Великобританія)
- Майкл Хантер (США)
- Леньє Перо (Аргентина)
- Мартін Баколе (ДР Конго)
- Філіп Хргович (Хорватія)
- Джаррелл Міллер
- Нелсон Хіса
- Девід Аллен
- Дайнієр Перо
- Гурген Оганесян
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх висловив бажання побачити поєдинок Усика з Ітаумою, проте сам британський боксер наразі вважає себе не готовим до цього виклику.
