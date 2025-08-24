ua en ru
Молодой Итаума против легендарного Усика: 5 причин "за" и 5 причин против боя

Воскресенье 24 августа 2025 14:57
Молодой Итаума против легендарного Усика: 5 причин "за" и 5 причин против боя Александр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

В современном боксе, где все движется чрезвычайно быстро, появляется все больше разговоров о возможном поединке между украинским чемпионом Александром Усиком и 20-летним британским проспектом Мойсеем Итаумой. Этот бой, еще недавно казавшийся фантастикой, приобретает реальные очертания. Готов ли юный талант к такому вызову, и стоит ли спешить с этим поединком?

Об этом сообщает РБК-Украина.

Бой Усика и Итаумы: почему это интересно

Александр Усик - обладатель титулов в двух весовых категориях и олимпийский чемпион 2012 года, известный непобедимым профессиональным рекордом 24-0. После побед над такими соперниками, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа, он остается главной фигурой мирового бокса.

Моисей Итаума, в свою очередь, уже одержал 13 побед в профессиональном боксе, включая нокаут Диллиана Уайта. Ему всего 20 лет, и многие эксперты видят в нем перспективного претендента на мировые титулы.

Почему бой Усик - Итаума должен состояться?

Существует несколько ключевых аргументов в пользу того, что этот бой должен стать следующим для обоих боксеров, несмотря на очевидную разницу в опыте.

1. Желание Турки Алалшиха

Влиятельный саудовский финансист Турки Алалших, который активно инвестирует в бокс, выражает большую заинтересованность в этом поединке.

Учитывая, что именно он сейчас определяет многие ключевые события в мире профессионального бокса, его желание может стать решающим фактором. Если Алалших хочет увидеть этот бой, он, скорее всего, состоится.

2. Итаума - самый перспективный талант в дивизионе

Моисей Итаума, который имеет профессиональный рекорд 13-0-0, уже успел нокаутировать 37-летнего Диллиана Уайта и считается лучшим молодым тяжеловесом в мире.

По мнению многих экспертов, он обладает огромным потенциалом и является будущим тяжелого дивизиона.

3. Новый вызов для Усика

Александр Усик, который недавно одержал вторую победу над Даниэлем Дюбуа, нуждается в новом, захватывающем сопернике.

После побед над Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, следующие бои с такими бойцами, как Джозеф Паркер, не вызывают большого ажиотажа.

4. Итаума может "вырасти" после поражения

Мозес Итаума чрезвычайно молод - ему исполнится только 21 год в декабре этого года.

Даже в случае поражения от Усика, это не станет концом его карьеры. Наоборот, такой опыт может стать бесценным уроком.

Поражение от одного из лучших боксеров современности может закалить Итауму и помочь ему стать еще сильнее.

Почему бой стоит отложить?

Несмотря на все преимущества, существуют веские причины, по которым этот поединок считается преждевременным и рискованным для Итаумы.

1. Недостаточный опыт Итаумы

На счету Моисея Итаумы лишь 13 профессиональных боев. Его список побед пока не включает много громких имен, а потому он не является достаточно проверенным соперником для чемпиона такого уровня, как Усик.

Для сравнения, бывший чемпион мира Крис Алджери называет "безумием" идею, чтобы Итаума дрался с Усиком после столь короткой профессиональной карьеры.

2. Риск для будущего дивизиона

Итаума является надеждой всего дивизиона тяжеловесов. Ускоряя его прогресс, боксерский мир рискует потерять эту звезду.

Поспешная организация боя с Усиком может привести к разрушительному поражению, которое негативно скажется на его дальнейшей карьере и лишит его ореола непобедимости.

3. Наследие Усика не выиграет от победы

Для Александра Усика победа над Итаумой на этом этапе не будет иметь большого значения для его карьеры.

Итаума - это лишь перспективный боксер, а не бывший чемпион. Победа над ним не добавит Усику новых лавров, тогда как риск есть всегда. Его время в спорте ограничено, и стоит тратить его на бои, которые действительно имеют большое значение.

4. Негативный пример Даниэля Дюбуа

Случай Даниэля Дюбуа, который дважды досрочно проиграл Усику, является ярким доказательством того, что преждевременный бой с чемпионом может иметь пагубные последствия для молодого боксера. Дюбуа, которому также поспешили организовать бой с Усиком, так и не смог навязать борьбу.

