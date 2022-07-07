Іскандер, Калібр, серія Х. Якими ракетами Росія б'є по Україні

Росія продовжує запускати ракети по містах України. Армія агресора все частіше атакує цивільні об'єкти застарілим радянським озброєнням невисокої точності, що призводить до серйозних руйнувань та жертв серед мирного населення.
Які ракети запускають окупанти по українським будинкам, школам та ТРЦ - докладно в матеріалі РБК-Україна.
З першого дня повномасштабного вторгнення війська РФ ведуть ракетний терор у містах України. Спочатку для ударів використовували високотехнологічні та дорогі ракети Х-101, Х-30 або Х-32, а також "Калібр" та "Іскандер".
Однак останніми тижнями агресор змінив тактику - почастішали обстріли ракетами X-22, Х-59 часів СРСР. Це озброєння з великими похибками точності.
У Повітряних силах ЗСУ вважають, що через санкції зараз у Росії економлять на високотехнологічних ракетах. Окупанти не можуть поповнювати запаси складових ракет, які виготовляють провідні країни світу. Тому ухвалено рішення використати застаріле озброєння, якого ще багато на складах.
Протикорабельні надзвукові ракети Х-22 стали знаряддям для масованих ракетних атак РФ по цивільних об'єктах.
Про проблеми точності ракети Х-22 було відомо ще у СРСР. Похибка влучення становить понад 500 м, але невисока точність компенсується її потужністю. Це одна з найпотужніших ракет – може нести понад 900 кг вибухівки.
Як розповів глава української розвідки Кирило Буданов, Х-22 призначалися для завдання ядерних ударів, але для атак по Україні окупанти використовують їх зі звичайними боєголовками.
Згідно з даними розвідки Британії, по торговельному центру "Амстор" у Кременчуці, найімовірніше, завдали удару модифікованою версією ракети Х-22 – Х-32. Однак цей тип зброї також не оптимізований для точного ураження наземних цілей у міських умовах.
У ЗСУ зазначають, що ракети Х-22 та Х-32 є складними цілями для ППО через їх високу швидкість.
Ще один радянський тип ракет, якими окупанти неодноразово били по чорноморському узбережжю, на Донеччині ударом знищили елеватор. Варто зазначити, що українська ППО успішно збиває Х-59 та її модифікацію Х-59МК.
Ракета характеризується як дозвукова, не далекобійна.
Система управління базової версії Х-59 – телекомандна, коли ракета передає по радіоканалу зображення, а оператор може управляти нею, наводячи на ціль. Це робить ефективним застосування ракети лише у безхмарну погоду. У модифікованій версії Х-59МК встановлено супутникову систему з радіолокаційним самонаведенням.
Перших ударів по Україні 24 лютого було завдано "Іскандерами" з метою знищення наших систем ППО. Застосування їх ворогом відновилося наприкінці червня під час масованої ракетної атаки.
В "Іскандерах" використовуються надманеврені ракети з балістичною траєкторією польоту - це складна ціль для ППО.
Сімейство крилатих ракет морського базування. Активно застосовувалась окупантами у перші дні повномасштабного вторгнення.
Особливістю "Калібрів" є можливість польоту на малих висотах, що ускладнює роботу ППО по них.
Радянський ракетний комплекс "Точка-У" використовується для запуску ракет наземного базування. Недоліком є невисока дальність нанесення удару. Однак уламково-фугасні та касетні боєголовки ракети "Точка-У" вражають уламками територію до 7 гектарів.
У РФ заявляють, що "Точка-У" була знята з озброєння в 2019 році, але удари по Лисичанську, Маріуполю, залізничному вокзалу Краматорська доводять, що армія окупанта продовжує використовувати ці комплекси для ракетного терору.
Раніше повідомлялося, що найбільшу загрозу становлять російські "Іскандери", крилаті ракети Х-101, Х-555, крилаті ракети "Калібр", які можуть завдавати ударів на всю глибину території України.
Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, за яким принципом ППО закриває українське небо.