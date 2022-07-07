Іскандер, Калібр, серія Х. Якими ракетами Росія б'є по Україні

Якими ракетами Росія обстрілює українські міста

З першого дня повномасштабного вторгнення війська РФ ведуть ракетний терор у містах України. Спочатку для ударів використовували високотехнологічні та дорогі ракети Х-101, Х-30 або Х-32, а також "Калібр" та "Іскандер".

Однак останніми тижнями агресор змінив тактику - почастішали обстріли ракетами X-22, Х-59 часів СРСР. Це озброєння з великими похибками точності.

У Повітряних силах ЗСУ вважають, що через санкції зараз у Росії економлять на високотехнологічних ракетах. Окупанти не можуть поповнювати запаси складових ракет, які виготовляють провідні країни світу. Тому ухвалено рішення використати застаріле озброєння, якого ще багато на складах.

Ракета X-22

Протикорабельні надзвукові ракети Х-22 стали знаряддям для масованих ракетних атак РФ по цивільних об'єктах.

X-22 "Буря" розроблена в СРСР наприкінці 1950-х, має багато модифікацій.

Входить до складу ракетного комплексу К-22.

Застосовується для ударів із повітря. На озброєнні літаків Ту-22.

Ціль ураження – авіаносці, авіаносні ударні групи.

Боєголовка – спеціальна (ядерна) чи фугасна.

Дальність – від 140 до 300 км, висота – 10 км.

Швидкість – 3,5 Маха.

Про проблеми точності ракети Х-22 було відомо ще у СРСР. Похибка влучення становить понад 500 м, але невисока точність компенсується її потужністю. Це одна з найпотужніших ракет – може нести понад 900 кг вибухівки.

Як розповів глава української розвідки Кирило Буданов, Х-22 призначалися для завдання ядерних ударів, але для атак по Україні окупанти використовують їх зі звичайними боєголовками.

Фото: РФ атакує цивільні об'єкти ракетами невисокої точності (t.me/DMYTROLUNIN)

Згідно з даними розвідки Британії, по торговельному центру "Амстор" у Кременчуці, найімовірніше, завдали удару модифікованою версією ракети Х-22 – Х-32. Однак цей тип зброї також не оптимізований для точного ураження наземних цілей у міських умовах.

У ЗСУ зазначають, що ракети Х-22 та Х-32 є складними цілями для ППО через їх високу швидкість.

Ракета Х-59

Ще один радянський тип ракет, якими окупанти неодноразово били по чорноморському узбережжю, на Донеччині ударом знищили елеватор. Варто зазначити, що українська ППО успішно збиває Х-59 та її модифікацію Х-59МК.

Ракета характеризується як дозвукова, не далекобійна.

Х-59 "Овод" на озброєнні з кінця 70-х років.

Призначена для ураження наземних та надводних цілей.

Запуск із літаків Су-24, Су-25, Су-30, Су-34, Су-35 та Су-57.

Бойова головка – касетна чи фугасна.

Має дальність запуску від 40 км до 290 км.

Швидкість – 900-1050 км/год.

Система управління базової версії Х-59 – телекомандна, коли ракета передає по радіоканалу зображення, а оператор може управляти нею, наводячи на ціль. Це робить ефективним застосування ракети лише у безхмарну погоду. У модифікованій версії Х-59МК встановлено супутникову систему з радіолокаційним самонаведенням.

Іскандер

Перших ударів по Україні 24 лютого було завдано "Іскандерами" з метою знищення наших систем ППО. Застосування їх ворогом відновилося наприкінці червня під час масованої ракетної атаки.

Фото: комплекс "Іскандер" із ракетами (roe.ru)

Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" був представлений у 1999 році.

ОТРК призначений для знищення систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також наземних цілей.

Для обходу систем ПРО в "Іскандерах" застосовуються хибні мішені, які глушать радари супротивника.

Вага ракети становить 3800 кг, а маса бойової частини – 480 кг.

Можливі типи БЧ: касетна, бетонобійна, ядерна.

Касетна бойова головка ракети при розриві вражає територію у два футбольні поля.

Дальність запуску балістичних ракет "Іскандер-М" – від 500 км. Модифікація крилатої ракети 9М729 комплексу має максимальну дальність 2500 км.

В "Іскандерах" використовуються надманеврені ракети з балістичною траєкторією польоту - це складна ціль для ППО.

Калібр

Сімейство крилатих ракет морського базування. Активно застосовувалась окупантами у перші дні повномасштабного вторгнення.

Була презентована в РФ у 90-х роках.

Стартові майданчики для запуску – на підводних човнах, кораблях.

Існують модифікації для наземних ракетних комплексів "Іскандер".

Ракети типу Калібр-А знаходяться на озброєнні винищувача Су-35.

Має дальність 2600 км по наземним цілям, 375 км – на воді.

Швидкість близько 800 км/год, деякі модифікації – до 2,9 Маха.

Летить запрограмованою траєкторією, може змінювати курс, заданий оператором на початку.

Особливістю "Калібрів" є можливість польоту на малих висотах, що ускладнює роботу ППО по них.

Фото: крилаті ракети "Калібр" (zaxid.net)

Точка-У

Радянський ракетний комплекс "Точка-У" використовується для запуску ракет наземного базування. Недоліком є невисока дальність нанесення удару. Однак уламково-фугасні та касетні боєголовки ракети "Точка-У" вражають уламками територію до 7 гектарів.

Комплекс розроблено наприкінці 1960-х років.

Ракети "Точка-У" можуть мати осколково-фугасну, касетну або ядерну бойову частину.

При вибуху осколково-фугасної БЧ площа ураження уламками становить до 3 га.

При вибуху касетної БЧ уламкові елементи розлітаються на 7 га площі.

Маса боєголовки – до 482 кг.

Дальність запуску ракети – 15-120 км.

Висота польоту – 6-26 км.

Фото: ракета комплексу "Точка-У" (Getty Images)

У РФ заявляють, що "Точка-У" була знята з озброєння в 2019 році, але удари по Лисичанську, Маріуполю, залізничному вокзалу Краматорська доводять, що армія окупанта продовжує використовувати ці комплекси для ракетного терору.