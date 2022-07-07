Искандер, Калибр, серия Х. Какими ракетами Россия бьет по Украине

Россия продолжает запускать ракеты по городам Украины. Армия агрессора все чаще атакует гражданские объекты устаревшим советским вооружением невысокой точности, что приводит к серьезным разрушениям и жертвам среди мирного населения
Какие ракеты запускают оккупанты по украинским домам, школам и ТРЦ - подробно в материале РБК-Украина.
С первого дня полномасштабного вторжения войска РФ ведут ракетный террор в городах Украины. Изначально для ударов использовали высокотехнологичные и дорогие ракеты Х-101, Х-30 или Х-32, а также "Калибр" и "Искандер".
Однако в последние недели агрессор сменил тактику - участились обстрелы ракетами X-22, Х-59. Это вооружение времен СССР с большими погрешностями точности.
В Воздушных силах ВСУ считают, что из-за санкций в России экономят на высокотехнологичных ракетах. Оккупанты не могут пополнять запасы составляющих частей ракет, которые изготавливают ведущие страны мира. Поэтому принято решение использовать устаревшее вооружение, которого еще много на складах.
Противокорабельные сверхзвуковые ракеты Х-22 стали орудием для массированных ракетных атак РФ по гражданским объектам.
О проблемах точности ракеты Х-22 было известно еще в СССР. Погрешность попадания составляет более 500 м, но невысокая точность компенсируется ее мощностью. Это одна из самых мощных ракет – может нести более 900 кг взрывчатки.
Как рассказал глава украинской разведки Кирилл Буданов, Х-22 предназначались для нанесения ядерных ударов, но для атак по Украине оккупанты используют их с обычными боеголовками.
Согласно данным разведки Британии, удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге, скорее всего, нанесли модифицированной версией ракеты Х-22 - Х-32. Однако данный тип оружия также не оптимизирован для точного поражения наземных целей в городских условиях.
В ВСУ отмечают, что ракеты Х-22 и Х-32 являются сложными целями для ПВО из-за их высокой скорости.
Еще один советский тип ракет, которыми оккупанты неоднократно били по черноморскому побережью, в Донецкой области ударом уничтожили элеватор. Стоит отметить, что украинская ПВО успешно сбивает Х-59 и ее модификацию Х-59МК.
Ракета характеризуется как дозвуковая, не дальнобойная.
Система управления в базовой версии Х-59 – телекомандная, когда ракета передает по радиоканалу изображение, а оператор может управлять ею, наводя на цель. Это делает эффективным применение ракеты только в ясную погоду. В модифицированной версии Х-59МК установлена спутниковая система с радиолокационным самонаведением.
Первые удары по Украине 24 февраля были нанесены "Искандерами" с целью уничтожения наших систем ПВО. Применение их врагом возобновилось в конце июня во время массированной ракетной атаки.
В "Искандерах" используются сверхманевренные ракеты с баллистической траекторией полета - это является сложной целью для ПВО.
Семейство крылатых ракет морского базирования. Активно применялась оккупантами в первые дни полномасштабного вторжения.
Особенностью "Калибров" является возможность полета на малых высотах, что затрудняет работу ПВО по ним.
Советский ракетный комплекс "Точка-У" используется для запуска ракет наземного базирования. Недостатком является невысокая дальность нанесения удара. Однако осколочно-фугасные и кассетные боеголовки ракеты "Точка-У" поражают осколками территорию до 7 гектар.
В РФ заявляют, что "Точка-У" была снята с вооружения в 2019 году, но удары по Лисичанску, Мариуполю, ж/д вокзалу Краматорска доказывают, что армия оккупанта продолжает использовать данные комплексы для ракетного террора.
Ранее сообщалось, что наибольшую угрозу составляют российские "Искандеры", крылатые ракеты Х-101, Х-555, крылатые ракеты "Калибр", которые могут наносить удары на всю глубину территории Украины.
Напомним, в ВСУ рассказали, по какому принципу ПВО закрывает украинское небо.