Росіяни запустили три ракети по Очакову і Чорноморську: їх перехопила українська ППО
Фото: українська ПВО збила три російські ракети на півдні (livejoumail.com)
Сьогодні силам української ППО вдалося збити три ракети, які запустила російська авіація по півдню України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".
"З використанням авіації опівдні ворог атакував ракетами Х-59 портову інфраструктуру Очакова та Чорноморська. Влучна робота сил протиповітряної оборони ліквідувала всі 3 ракети над морем", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями ворог обстріляв Очаків з реактивних систем залпового вогню.
Також 29 червня російські війська вранці випустили по Миколаєву мінімум 11 ракет