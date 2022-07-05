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Росіяни запустили три ракети по Очакову і Чорноморську: їх перехопила українська ППО

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Україна, Вівторок 05 липня 2022 17:15
Росіяни запустили три ракети по Очакову і Чорноморську: їх перехопила українська ППО Фото: українська ПВО збила три російські ракети на півдні (livejoumail.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні силам української ППО вдалося збити три ракети, які запустила російська авіація по півдню України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

"З використанням авіації опівдні ворог атакував ракетами Х-59 портову інфраструктуру Очакова та Чорноморська. Влучна робота сил протиповітряної оборони ліквідувала всі 3 ракети над морем", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями ворог обстріляв Очаків з реактивних систем залпового вогню.

Також 29 червня російські війська вранці випустили по Миколаєву мінімум 11 ракет

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