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Росія запускає по Україні ракети для ядерних ударів, - військова розвідка

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Київ, Понеділок 04 липня 2022 09:26
Росія запускає по Україні ракети для ядерних ударів, - військова розвідка Фото: начальник ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Валерія Поліщук

Росія для обстрілу території України використовує старі радянські ракети Х-22, які призначені для нанесення ядерних ударів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Це не просто старі радянські ракети Х-22, це ракета, яка була призначена для нанесення ядерних ударів. Тому у неї показник точності плюс-мінус кілометр - це взагалі було нормально. Вона призначена для нанесення ядерних ударів, а вони стріляють звичайною боєголовкою", - заявив він, підкресливши, що ракети не мають тієї точності, яку хотіли б мати.

Буданов додав, що ракетна загроза з боку Росії ще є.

Нагадаємо, Буданов заявив, що використання ядерної зброї прискорить розпад РФ.

Додамо, що напередодні росіяни запустила три ракети по Краматорську. Одна з них зруйнувала Готельно-житловий комплекс, дві інші - частину дороги в житловому районі.

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