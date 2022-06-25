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Росія вперше застосувала з території Білорусі бомбардувальники Ту-22М3

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Субота 25 червня 2022 13:27
Росія вперше застосувала з території Білорусі бомбардувальники Ту-22М3 Фото: Росія вперше застосувала з території Білорусі бомбардувальники Ту-22М3 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уночі, 25 червня, Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. З території Білорусі були вперше застосовані бомбардувальники Ту-22М3.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командування Повітряних сил ЗСУ

"Загалом було випущено понад півсотні ракет різних типів: повітряного, морського та наземного базування", - пише пресслужба командування.

З території Білорусі були нанесені авіаудари бомбардувальниками Ту-22М3, а також відновлено застосування комплексів "Іскандер".

Крилаті ракети "Калібр" морського базування також були застосовані по цілях, що розташовані на заході України.

"На північному напрямку із літаків Ту-22М3 противник застосовував ракети Х-22, а також ракети наземного базування з оперативно-тактичних комплексів - "Іскандер" та "Точка-У", - додає пресслужба.

На південному напрямку Росія застосувала ракети "ОНІКС".

Командування відзначає, що Х-22, "Онікс", "Іскандер", є складними цілями для ППО, які знаходяться на озброєнні наших бійців. Швидкість "Онікс" та Х-22 становить більше 3 тисяч км/год, а ракети "Іскандер" летять по балістичній траєкторії.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці сьогоднішнього масованого ракетного удару.

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