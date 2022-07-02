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Британська розвідка назвала типи ракет, якими Росія обстрілює міста України

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Україна, Субота 02 липня 2022 09:20
Британська розвідка назвала типи ракет, якими Росія обстрілює міста України Фото: росіяни обстрілюють Україну ракетами х-22 (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія продовжує використовувати протикорабельні ракети повітряного базування для наземних атак по Україні. Це робиться через скорочення запасів більш точної сучасної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, аналіз записів з камер відеоспостереження показує, що ракета, яка вразила Торговий центр в Кременчуці 27 червня 2022 року, швидше за все, належала типу Х-32. Це модернізована версія Х-22 радянських часів.

"Хоча Х-32 має кілька поліпшених характеристик в порівнянні з Х-22, вона як і раніше не оптимізована для точного ураження наземних цілей, особливо в міських умовах. Це значно збільшує ймовірність побічної шкоди при націлюванні на райони забудови", - зазначили в Міноборони Британії.

Подальші удари 30 червня в Одеській області, ймовірно, були зроблені ракетами Х-22. "Ця зброя ще менш точна і непридатна для нанесення точкових ударів і неодноразово призводила до жертв серед цивільного населення в останні тижні", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, 27 червня російські війська завдали ракетного удару ТРЦ" Амстор " у Кременчуці. Загинули 19 людей.

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