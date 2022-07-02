Британська розвідка назвала типи ракет, якими Росія обстрілює міста України
Росія продовжує використовувати протикорабельні ракети повітряного базування для наземних атак по Україні. Це робиться через скорочення запасів більш точної сучасної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
Як наголошується в повідомленні, аналіз записів з камер відеоспостереження показує, що ракета, яка вразила Торговий центр в Кременчуці 27 червня 2022 року, швидше за все, належала типу Х-32. Це модернізована версія Х-22 радянських часів.
"Хоча Х-32 має кілька поліпшених характеристик в порівнянні з Х-22, вона як і раніше не оптимізована для точного ураження наземних цілей, особливо в міських умовах. Це значно збільшує ймовірність побічної шкоди при націлюванні на райони забудови", - зазначили в Міноборони Британії.
Подальші удари 30 червня в Одеській області, ймовірно, були зроблені ракетами Х-22. "Ця зброя ще менш точна і непридатна для нанесення точкових ударів і неодноразово призводила до жертв серед цивільного населення в останні тижні", - йдеться в повідомленні.
Нагадавши, 27 червня російські війська завдали ракетного удару ТРЦ" Амстор " у Кременчуці. Загинули 19 людей.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.