ru ua
Пт, 01 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чому Росія б'є по Україні радянськими ракетами: пояснення Повітряних сил

Новость на русском →
Україна, Четвер 30 червня 2022 22:57
Чому Росія б'є по Україні радянськими ракетами: пояснення Повітряних сил Фото: спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (скріншот відео youtube.com/obozrevatel_tv)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія використовує радянські ракети у війні проти України, оскільки через санкції не може поповнювати запас нового озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він сказав, що дані про те, що у Росії закінчуються ракети або вони їх заощаджують можуть стосуватися Х-101, Х-30 чи Х-32, адже їх багато вже використали по Україні. Також може йтися ракети "Калібр" - вони високотехнологічні та дорого коштують.

"Вони розуміють, що через санкції вони не зможуть поповнити запас і їм не буде чим шантажувати світ. Тому вони застосовують застаріле радянське озброєння. Це Х-59, Х-22 та інше. Тому і перекинули північніше бомбардувальники, щоб дістати ракетою, яка летить 600 км", - сказав Ігнат.

Водночас він зазначив, що Х-22 є одною з найпотужніших російських ракет, яка заряджена 900 кг вибухівки.

Нагадаємо, у МВС розповідоли, що окупанти використовують застарілі боєприпаси, але встановлюють на них сучасні елементи з таймером.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Президент Індонезії передав Путіну послання Зеленського
Президент Індонезії передав Путіну послання Зеленського
DAILY
Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією