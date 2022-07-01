В ЗСУ розповіли, за яким принципом ППО закриває українське небо

В повітряній обороні України є пріорітетні об'єкти, де встановлюються системи ППО. Це стратегічні, військові об'єкти держави та густо населені міста.

Про це в розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланнм на НВ .

"Звичайно, що є пріоритети в роботі ППО - стратегічні об'єкти держави. Це атомні електростанції, греблі, стратегічні транспортні розв’язки, великі обласні центри, де сконцентровано, можливо, багато військового виробництва, військові об'єкти. На цих напрямках система ППО посилена. Так само і на визначених вищим військовим керівництвом напрямках", - сказав Ігнат.

Він додав, що ППО зараз в Україні дуже динамічна і мобільна.

"Ми маємо можливість змінювати позиції і в короткі терміни посилювати потрібні напрямки", - заявив він.