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В Міноборони назвали найбільш загрозливе озброєння Росії

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Четвер 16 червня 2022 15:22
В Міноборони назвали найбільш загрозливе озброєння Росії Фото: ракетний комплекс "Іскандер" (t.me/Tsaplienko)
Автор: Сергій Пишкін

Армія Росії має на озброєнні достатньо зброї, яка здатна цілити в найглибші куточки України. Серед них "Іскандери", крилаті ракети й інше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"За даними розвідки, найбільшу загрозу на сьогодні становлять "Іскандер", крилаті ракети Х-101, Х-555, крилаті ракети морського базування комплексу "Калібр", які можуть наносити удари на всю глибину території України", - заявила Маляр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на російському ринку безпілотників виник дефіцит з початку війни проти України.

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