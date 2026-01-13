В Ирпене воду будут давать по графикам из-за отсутствия света
В Ирпене Киевской области воду будут давать по графикам из-за отсутствия электроснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КП "Ирпеньводоканал" в Facebook.
Из-за отсутствия света воду жителям города будут давать по временному графику дважды в сутки:
- с 06:00 до 09:00
- с 18:00 до 21:30
"После восстановления электроснабжения подача воды будет восстановлена в штатном режиме", - говорится в заявлении.
Обстрел Украины и ситуация со светом
Напомним, в ночь на 13 января российские войска запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.
Около 02:00 Киев атаковали баллистическими ракетами - в Киеве раздавались взрывы. Позже, под утро, город снова подвергся ракетному обстрелу.
Согласно данным с сайта ДТЭК, в отдельных районах и микрорайонах Киева электроснабжение может отсутствовать до конца суток. В частности, речь идет о Подоле, Виноградарь и Святошин. В Гостомеле и Ирпене Киевской области электроэнергии не будет до послезавтра, 15 января.
Заместитель министра энергетики Сергей Колесник рассказал, что сейчас ситуация в Киеве самая сложная среди всех регионов. Также часть потребителей в столице остаются без отопления.
По его словам, спрогнозировать ситуацию со светом пока невозможно, поскольку оккупанты проводят регулярные обстрелы.
Под вражеским огнем ночью оказались также Харьков, Одесса и Кривой Рог. Сообщается о погибших, раненых и значительных разрушениях. В частности, в Харькове в результате удара по терминалу "Новой почты" погибли четыре человека.
Также, согласно данным ДТЭК, этой ночью российские войска в очередной раз атаковали теплоэлектростанцию - существенно повреждено оборудование ТЭС.
В Минэнерго рассказали, что оккупанты ночью атаковали объекты энергетики в ряде областей, в результате чего обесточивание фиксируются в столице и семи областях.
Подробно о том, что известно об очередном обстреле Россией Украины - читайте в материале РБК-Украина.