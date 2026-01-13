ua en ru
В Ирпене воду будут давать по графикам из-за отсутствия света

Киевская область, Вторник 13 января 2026 18:08
UA EN RU
В Ирпене воду будут давать по графикам из-за отсутствия света Иллюстративное фото: воду жителям города будут давать по графику дважды в сутки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

В Ирпене Киевской области воду будут давать по графикам из-за отсутствия электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КП "Ирпеньводоканал" в Facebook.

Из-за отсутствия света воду жителям города будут давать по временному графику дважды в сутки:

  • с 06:00 до 09:00
  • с 18:00 до 21:30

"После восстановления электроснабжения подача воды будет восстановлена в штатном режиме", - говорится в заявлении.

Обстрел Украины и ситуация со светом

Напомним, в ночь на 13 января российские войска запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

Около 02:00 Киев атаковали баллистическими ракетами - в Киеве раздавались взрывы. Позже, под утро, город снова подвергся ракетному обстрелу.

Согласно данным с сайта ДТЭК, в отдельных районах и микрорайонах Киева электроснабжение может отсутствовать до конца суток. В частности, речь идет о Подоле, Виноградарь и Святошин. В Гостомеле и Ирпене Киевской области электроэнергии не будет до послезавтра, 15 января.

Заместитель министра энергетики Сергей Колесник рассказал, что сейчас ситуация в Киеве самая сложная среди всех регионов. Также часть потребителей в столице остаются без отопления.

По его словам, спрогнозировать ситуацию со светом пока невозможно, поскольку оккупанты проводят регулярные обстрелы.

Под вражеским огнем ночью оказались также Харьков, Одесса и Кривой Рог. Сообщается о погибших, раненых и значительных разрушениях. В частности, в Харькове в результате удара по терминалу "Новой почты" погибли четыре человека.

Также, согласно данным ДТЭК, этой ночью российские войска в очередной раз атаковали теплоэлектростанцию - существенно повреждено оборудование ТЭС.

В Минэнерго рассказали, что оккупанты ночью атаковали объекты энергетики в ряде областей, в результате чего обесточивание фиксируются в столице и семи областях.

Подробно о том, что известно об очередном обстреле Россией Украины - читайте в материале РБК-Украина.

